3 сентября в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» в рамках 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» сыграет против «Вест Хэма». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. «Челси» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям, а в еврокубках клуб добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

На трансферном рынке лондонский коллектив был активен, подписав ряд очень неплохих исполнителей. Правда, это пока не приносит ожидаемых результатов.

Коэффициенты матча Челси — Вест Хэм 1 1.50 X 4.40 2 6.10 Ставка

После пяти туров «синие» набрали всего семь баллов, дважды победив, раз сыграв вничью и потерпев два фиаско, причем каждый раз уступая в выездных поединках.

Все прогнозы на АПЛ

Так, одна из неудач была накануне в гостях от «Саутгемптона» со счетом 1:2, а туром ранее «Челси» с таким же результатом переиграл в родных стенах «Лестер».

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» прошлый розыгрыш АПЛ завершил на седьмой строке, благодаря чему получили билет в Лиги конференций, где в квалификации дважды обыграл датский «Виборг» и пробился в групповую стадию.

Отметим, что «молотобойцы» смогли сохранить своих лидеров. Плюс к этому они сделали ряд неплохих приобретений, среди которых выделим покупку у «Сассуоло» форварда Джанлуиджи Скамакка.

Однако старт в новом чемпионате Англии выдался для команды из Лондона весьма провальным, ведь они уступили в первых трех турах, не забив в них ни одного мяча.

В последующих же двух поединках они набрали четыре очка, обыграв в гостях «Астон Виллу» со счетом 1:0 и расписав мировую на своей арене с «Тоттенхэмом» 1:1.

В прошлом сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 2:3.

Прогноз и ставка на «Челси» — «Вест Хэм»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.56.

На викторию «Вест Хэма» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.58.

Обе команды еще далеки от своих оптимальных кондиций, но фактор своего поля должен помочь «Челси» пополнит свою копилку тремя очками. Поэтому ставим здесь на хозяев и ждем от них, что они пробьют фору в -1.