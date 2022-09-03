ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «МЮ»Возрождение продолжается. «МЮ» выиграл третий матч подряд, но к атаке остаются вопросы Фрагмент матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в Топ-5 АПЛ АПЛ: Итоги 5-го тура Сирил ГанСирил Ган и Роберт Уиттакер готовы на все ради победы в своих боях. Анонс карда UFC Paris
  • 00:25
    • «Ливерпуль» арендовал полузащитника «Ювентуса» Артура
    Все новости спорта

    «Челси» возьмет в этой игре три очка

    «Челси» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 3 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на Вест Хэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рахим Стерлинг
    3 сентября в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» в рамках 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» сыграет против «Вест Хэма». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. «Челси» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 17:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •

    «Челси»

    В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям, а в еврокубках клуб добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

    На трансферном рынке лондонский коллектив был активен, подписав ряд очень неплохих исполнителей. Правда, это пока не приносит ожидаемых результатов.

    Коэффициенты матча Челси — Вест Хэм

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    После пяти туров «синие» набрали всего семь баллов, дважды победив, раз сыграв вничью и потерпев два фиаско, причем каждый раз уступая в выездных поединках.

    Все прогнозы на АПЛ

    Так, одна из неудач была накануне в гостях от «Саутгемптона» со счетом 1:2, а туром ранее «Челси» с таким же результатом переиграл в родных стенах «Лестер».

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» прошлый розыгрыш АПЛ завершил на седьмой строке, благодаря чему получили билет в Лиги конференций, где в квалификации дважды обыграл датский «Виборг» и пробился в групповую стадию.

    Отметим, что «молотобойцы» смогли сохранить своих лидеров. Плюс к этому они сделали ряд неплохих приобретений, среди которых выделим покупку у «Сассуоло» форварда Джанлуиджи Скамакка.

  • Потенциал мирового уровня. Как Фофана усилит защиту «Челси»
  • Объясняем, почему молодая звезда «Лестера» идеально подходит для защиты Томаса Тухеля
  • 31/08/2022

    • Однако старт в новом чемпионате Англии выдался для команды из Лондона весьма провальным, ведь они уступили в первых трех турах, не забив в них ни одного мяча.

    В последующих же двух поединках они набрали четыре очка, обыграв в гостях «Астон Виллу» со счетом 1:0 и расписав мировую на своей арене с «Тоттенхэмом» 1:1.

    В прошлом сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 2:3.

    Прогноз и ставка на «Челси» — «Вест Хэм»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.56.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Вест Хэма» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.58.

    Обе команды еще далеки от своих оптимальных кондиций, но фактор своего поля должен помочь «Челси» пополнит свою копилку тремя очками. Поэтому ставим здесь на хозяев и ждем от них, что они пробьют фору в -1.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Фоньини — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Атлетико Гоияниенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Уфа — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рух — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Ибин У
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Маррей — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кирьос — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хегельман Литауэн — Паневежис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» возьмет в этой игре три очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры