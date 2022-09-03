«Челси»
В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям, а в еврокубках клуб добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.
На трансферном рынке лондонский коллектив был активен, подписав ряд очень неплохих исполнителей. Правда, это пока не приносит ожидаемых результатов.
Коэффициенты матча Челси — Вест Хэм
После пяти туров «синие» набрали всего семь баллов, дважды победив, раз сыграв вничью и потерпев два фиаско, причем каждый раз уступая в выездных поединках.
Так, одна из неудач была накануне в гостях от «Саутгемптона» со счетом 1:2, а туром ранее «Челси» с таким же результатом переиграл в родных стенах «Лестер».
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» прошлый розыгрыш АПЛ завершил на седьмой строке, благодаря чему получили билет в Лиги конференций, где в квалификации дважды обыграл датский «Виборг» и пробился в групповую стадию.
Отметим, что «молотобойцы» смогли сохранить своих лидеров. Плюс к этому они сделали ряд неплохих приобретений, среди которых выделим покупку у «Сассуоло» форварда Джанлуиджи Скамакка.
Однако старт в новом чемпионате Англии выдался для команды из Лондона весьма провальным, ведь они уступили в первых трех турах, не забив в них ни одного мяча.
В последующих же двух поединках они набрали четыре очка, обыграв в гостях «Астон Виллу» со счетом 1:0 и расписав мировую на своей арене с «Тоттенхэмом» 1:1.
В прошлом сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 2:3.
Прогноз и ставка на «Челси» — «Вест Хэм»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.56.
На викторию «Вест Хэма» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.58.
Обе команды еще далеки от своих оптимальных кондиций, но фактор своего поля должен помочь «Челси» пополнит свою копилку тремя очками. Поэтому ставим здесь на хозяев и ждем от них, что они пробьют фору в -1.