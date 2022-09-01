Матч 4 тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Торино» состоится 1 сентября в Бергамо. Начало в 21:45 мск. «Аталанта» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

С момента старта сезона команда Гасперини все же без поражений. Она одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Самым примечательным результатом стала ничья с «Миланом» во втором туре. Победы хозяева одержали в матчах с «Сампдорией» (2:0) и «Вероной» (1:0).

Коэффициенты матча Аталанта — Торино 1 1.70 X 3.80 2 5.20 Ставка

До сих пор продолжается безвыигрышная серия «Аталанты» в домашних стенах. Она насчитывает уже 7 матчей.

Все прогнозы на Серию А

В составе бергамасков травмированы защитники Жозе Паломино и Берат Джимсити. Они не помогут команде в предстоящем матче.

«Торино»

У «быков» сейчас тоже 7 очков на счету, но располагаются они за пределами зоны еврокубков. При этом результаты такие же, за исключением разницы голов (+2).

«Торино» провел за один матч больше, так как еще встретился в Кубке Италии с «Палермо». Уверенная победа 3:0 дала команде путевку в следующий раунд.

В чемпионате коллектив обыграл« Монцу» и «Кремонезе» с одинаковым счетом 2:1. Также гости смогли разжиться одним очком в матче с «Лацио», который закончился вничью 0:0.

Защитник Давид Зима и полузащитник Алексей Миранчук не помогут «Торино» из-за травмы. Напомним, что россиянин получил повреждение в первом туре чемпионата.

Прогноз и ставка

1.71 и 4.90 — такие котировки дают букмекеры на победу одной и другой команды в этом матче.

«Торино» уже показал, что на данный момент является непростым оппонентом. «Аталанте» легкой прогулки ждать не стоит. Тем более что коллектив Гасперини пока не так уж уверенно побеждает.

Скорее всего, стоит ждать тотал меньше в этой игре. Поставить на ТМ 2.5 можно за 2.14.

Также можно обратить внимание на тотал меньше 1.5 у «Аталанты». На это букмекеры дают 2.15.