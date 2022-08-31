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    Сохранит ли «Наполи» лидерство в Серии А?

    «Наполи» — «Лечче». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Италии 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Лечче»
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    «Наполи» имеет семь очков
    «Наполи» сыграет на своем поле против «Лечче» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Августа 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Наполи»

    Неаполитанцы начали сезон с победы. Они крупно выиграли у «Вероны» со счетом 5:2. При этом в самом начале поединка пропустили первыми. Гол Хвичи Кварацхелии, который дебютировал в составе «адзурри», счет сравнял.

    Во втором туре «Наполи» разгромил на своем поле «Монцу» (4:0) и занимал второе место в итальянском первенстве.

    Коэффициенты матча Наполи — Лечче

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 11.50
  • Ставка
    •

    Парадоксально, что после того, как в третьем туре против «Фиорентины» (0:0) «Партенопеи» впервые в сезоне потеряли очки, им удалось стать лидером.

    Все прогнозы на Серию А

    С учетом товарищеских встреч, «адзурри» не знают поражений 13 поединков кряду при девяти победах.

    «Лечче»

    «Лечче» пока не имеет побед на старте сезона в Серии А с одним баллом в активе. Поэтому команда занимает 15 место.

    После двух поражений — от «Интера» (1:2) дома и «Сассуоло» (0:1) на выезде — клуб сыграл вничью на своем поле с «Эмполи» (1:1).

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    • Коллектив также провел еще один официальный поединок в новом сезоне, потерпев поражение от «Читтаделлы» (2:3) в Кубке Италии.

    «Волки» при подготовке к новому сезону провели всего три спарринга, в которых только раз выиграли, одолев команду из третьей итальянской лиги, а также дважды проиграли — «Бохуму» 2:3 и «Парме» 0:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — «Наполи» будет выигрывать после первых 30 минут матча за 2,20.

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    «Наполи» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Наполи» лидерство в Серии А?
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