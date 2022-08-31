«Наполи» сыграет на своем поле против «Лечче» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Неаполитанцы начали сезон с победы. Они крупно выиграли у «Вероны» со счетом 5:2. При этом в самом начале поединка пропустили первыми. Гол Хвичи Кварацхелии, который дебютировал в составе «адзурри», счет сравнял.

Во втором туре «Наполи» разгромил на своем поле «Монцу» (4:0) и занимал второе место в итальянском первенстве.

Коэффициенты матча Наполи — Лечче 1 1.25 X 6.20 2 11.50 Ставка

Парадоксально, что после того, как в третьем туре против «Фиорентины» (0:0) «Партенопеи» впервые в сезоне потеряли очки, им удалось стать лидером.

Все прогнозы на Серию А

С учетом товарищеских встреч, «адзурри» не знают поражений 13 поединков кряду при девяти победах.

«Лечче»

«Лечче» пока не имеет побед на старте сезона в Серии А с одним баллом в активе. Поэтому команда занимает 15 место.

После двух поражений — от «Интера» (1:2) дома и «Сассуоло» (0:1) на выезде — клуб сыграл вничью на своем поле с «Эмполи» (1:1).

Коллектив также провел еще один официальный поединок в новом сезоне, потерпев поражение от «Читтаделлы» (2:3) в Кубке Италии.

«Волки» при подготовке к новому сезону провели всего три спарринга, в которых только раз выиграли, одолев команду из третьей итальянской лиги, а также дважды проиграли — «Бохуму» 2:3 и «Парме» 0:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» будет выигрывать после первых 30 минут матча за 2,20.