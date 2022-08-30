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    Сорвет ли «Интер» злость на «Кремонезе»?

    «Интер» — «Кремонезе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии 30 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Кремонезе»
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    «Интер» занимает седьмое место
    «Интер» сыграет на своем поле против «Кремонезе» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Августа 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Кремонезе Кремонезе
  • Италия. Серия А
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    «Интер»

    «Нерадзурри» на старте сезона выиграли два первых поединка сезона и проиграли третий. С шестью баллами они занимают седьмое место.

    В первом туре «Интер» обыграл на выезде «Лечче» со счетом 2:1. Спустя неделю команда Симоне Индзаги одержала более уверенную победу над «Специей», забив 3 безответных мяча.

    Коэффициенты матча Интер — Кремонезе

  • 1
  • 1.14
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 19.00
  • Ставка
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    Тем не менее, в третьем туре миланский коллектив потерпел болезненное поражение от «Лацио» (1:3) на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    Летом «черно-синие» усилились вратарем Андре Онаной, форвардами Ромелу Лукаку и Хоакином Корреа, а также полузащитником Генрихом Мхитаряном.

    «Кремонезе»

    Новичок Серии А пока что не набрал ни одного очка, но при этом уже забил свои первые голы. В турнирной таблице команда располагается на 19 строчке.

    В первом туре «Кремонезе» сыграл с «Фиорентиной» и потерпел поражение со счетом 2:3. В следующем матче хозяева встретились с «Ромой», от которой получили выездные 0:1.

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    • В третьем поединке Серии А коллектив потерпел третье поражение из трех, уступив на своем поле «Торино» (1:2).

    Единственная победа, которую команда одержала в этом сезоне, была в Кубке Италии. На ранней стадии коллектив победил «Тернану» со счетом 2:3.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

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    Успех гостей оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 8,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    «Интер» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.08.2022. Прогнозы на футбол. Сорвет ли «Интер» злость на «Кремонезе»?
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