«Интер» сыграет на своем поле против «Кремонезе» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Нерадзурри» на старте сезона выиграли два первых поединка сезона и проиграли третий. С шестью баллами они занимают седьмое место.

В первом туре «Интер» обыграл на выезде «Лечче» со счетом 2:1. Спустя неделю команда Симоне Индзаги одержала более уверенную победу над «Специей», забив 3 безответных мяча.

Коэффициенты матча Интер — Кремонезе 1 1.14 X 8.00 2 19.00 Ставка

Тем не менее, в третьем туре миланский коллектив потерпел болезненное поражение от «Лацио» (1:3) на выезде.

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Летом «черно-синие» усилились вратарем Андре Онаной, форвардами Ромелу Лукаку и Хоакином Корреа, а также полузащитником Генрихом Мхитаряном.

«Кремонезе»

Новичок Серии А пока что не набрал ни одного очка, но при этом уже забил свои первые голы. В турнирной таблице команда располагается на 19 строчке.

В первом туре «Кремонезе» сыграл с «Фиорентиной» и потерпел поражение со счетом 2:3. В следующем матче хозяева встретились с «Ромой», от которой получили выездные 0:1.

В третьем поединке Серии А коллектив потерпел третье поражение из трех, уступив на своем поле «Торино» (1:2).

Единственная победа, которую команда одержала в этом сезоне, была в Кубке Италии. На ранней стадии коллектив победил «Тернану» со счетом 2:3.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

Успех гостей оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 8,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.