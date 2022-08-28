В рамках 3 тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Наполи». Поединок состоится во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» 28 августа. Начало в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в прошлом сезоне заняла седьмое место в итальянской Серии А, которое и позволило ей получить билет в еврокубки. К слову, от пятой строки она отстала всего на два очка.

При подготовке к новому сезону «фиалки» провели шесть контрольных встреч. Сперва они выиграли три спарринга подряд, после чего выдали серию из трех поединков без викторий, где дважды уступили.

Коэффициенты матча Фиорентина — Наполи 1 3.35 X 3.60 2 2.10 Ставка

На внутренней арене команда из Флоренции отыграла уже два тура. В первом она на своем поле с трудом переиграла новичка «Кремонезе» 3:2, а потом расписала мировую 0:0 на выезде с «Эмполи».

Все прогнозы на Серию А

На этой неделе флорентийцы вышли в групповой раунд Лиги конференций после ничьей с «Твенте» (0:0).

«Наполи»

Неаполитанцы начали сезон с победы. Они крупно выиграли у «Вероны» со счетом 5:2. При этом в самом начале поединка пропустили первыми. Гол Хвичи Кварацхелии, который дебютировал в составе «адзурри», счет сравнял.

Во втором туре «Наполи» разгромил на своем поле «Монцу» (4:0) и теперь занимает второе место в итальянском первенстве.

«Наполи» улучшил серию, которая длится с прошлого сезона. Теперь она насчитывает 6 успешных выступлений, в четырех из которых клуб не пропускал.

Последние четыре поединка в Серии А «Наполи» забивает не менее трех голов.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.