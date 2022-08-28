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    Продолжится ли победный старт «Наполи»?

    «Фиорентина» — «Наполи». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Серия А, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Наполи»
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    «Наполи» занимает второе место
    В рамках 3 тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Наполи». Поединок состоится во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» 28 августа. Начало в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Августа 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в прошлом сезоне заняла седьмое место в итальянской Серии А, которое и позволило ей получить билет в еврокубки. К слову, от пятой строки она отстала всего на два очка.

    При подготовке к новому сезону «фиалки» провели шесть контрольных встреч. Сперва они выиграли три спарринга подряд, после чего выдали серию из трех поединков без викторий, где дважды уступили.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Наполи

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.10
  • Ставка
    •

    На внутренней арене команда из Флоренции отыграла уже два тура. В первом она на своем поле с трудом переиграла новичка «Кремонезе» 3:2, а потом расписала мировую 0:0 на выезде с «Эмполи».

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    На этой неделе флорентийцы вышли в групповой раунд Лиги конференций после ничьей с «Твенте» (0:0).

    «Наполи»

    Неаполитанцы начали сезон с победы. Они крупно выиграли у «Вероны» со счетом 5:2. При этом в самом начале поединка пропустили первыми. Гол Хвичи Кварацхелии, который дебютировал в составе «адзурри», счет сравнял.

    Во втором туре «Наполи» разгромил на своем поле «Монцу» (4:0) и теперь занимает второе место в итальянском первенстве.

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    • «Наполи» улучшил серию, которая длится с прошлого сезона. Теперь она насчитывает 6 успешных выступлений, в четырех из которых клуб не пропускал.

    Последние четыре поединка в Серии А «Наполи» забивает не менее трех голов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.

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    «Фиорентина» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победный старт «Наполи»?
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