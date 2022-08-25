«Виборг» на своем поле сыграет против «Вест Хэма» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 25 августа, начало — 20:00 (мск). «Виборг» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виборг»

«Зеленые» представляют Данию на этом турнире и в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 9 очков после 6-ти сыгранных матчей. Команда смогла забить соперникам 9 голов, а пропустила — 8.

В Суперлиге Дании «Виборг» показывает нестабильные результаты, чередуя победы и поражения. В последнем туре «зеленые» на выезде проиграли «Раннерсу» со счетом 1:0,а до этого смогли одержать победу над «Силькеборгом» на своем поле со счетом 2:0.

Коэффициенты матча Виборг — Вест Хэм 1 4.30 X 3.70 2 1.80 Ставка

В прошлом туре Лиги Конференций «Виборг» уверенно смог пройти представителя Фарерских островов «Б36 Торсхавн» обыграв их дважды — 3:0 дома и 1:2 на выезде.

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А вот с «Вест Хэмом» в первом матче у «Виборга» возникли сложности и команда потерпела поражение со счетом 3:1. «Зеленые» проводят беспроигрышную домашнюю сери, которая длится уже 13 матчей подряд.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» ужасно начали новый сезон и в данный момент являются единственной командой в АПЛ, которая не набрала ни одного очка и таким образом занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В трех турах АПЛ «Вест Хэм» потерпел три поражения от таких соперников как «Манчестер Сити» (0:2), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Брайтон» (0:2). Отметит, что «молотобойцы» ни разу не смогли забить гол своим оппонентам.

В Лиге Конференций «Виборг» стал первым соперником для англичан, с которым они прекрасно справились обыграв их со счетом 3:1. «Вест Хэм» открыл счет на 24-йминуте первого тайма, а во втором так же забил на 64-й и 78-й минутах.

«Вест Хэм» не может одержать победу в выездных матчах уже 5 поединков подряд, дважды проиграв и трижды сыграв вничью.

Прогноз и ставка

На победу «Виборга» в этом матче можно поставить за 3.98, ничью букмекеры предлагают взять за 3.68, а победу «Вест Хэма» — за 1.80.

Прогноз - «Вест Хэм» хоть и показывает очень плохие результаты в новом сезоне АПЛ, но в прошлом матче англичане все таки смогли доказать, что являются на голову выше своего соперника «Виборга». Поэтому в этом поединке «молотобойцы» прервут беспроигрышную домашнюю серию «зеленых», повторив исход первого матча.

Ставка - «Вест Хэм» победа с форой (-1) за 2.35.