ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИгра на выбывание. Почему ваша любимая команда не выиграет ЧМ-2022 Александр УсикУсик во второй раз побил Джошуа. Украинец привлек к себе внимание Фьюри и тот задумался о поединке «МЮ» выиграл у «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» со счетом 2:1От разочарования до оваций одна победа. Тен Хаг воскресил «МЮ», а «Ливерпулю» надо что-то срочно менять
  • 23:52
    • Киевское «Динамо» второй раз проиграло «Бенфике» и вылетело из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Вест Хэм» повторит исход первого матча

    «Виборг» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Лига Конференций, 25 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Хэм Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Виборг» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джаррод Боуэн
    «Виборг» на своем поле сыграет против «Вест Хэма» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 25 августа, начало — 20:00 (мск). «Виборг» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Виборг
  • Дания. Суперлига
    •  Виборг 20:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •

    «Виборг»

    «Зеленые» представляют Данию на этом турнире и в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 9 очков после 6-ти сыгранных матчей. Команда смогла забить соперникам 9 голов, а пропустила — 8.

    В Суперлиге Дании «Виборг» показывает нестабильные результаты, чередуя победы и поражения. В последнем туре «зеленые» на выезде проиграли «Раннерсу» со счетом 1:0,а до этого смогли одержать победу над «Силькеборгом» на своем поле со счетом 2:0.

    Коэффициенты матча Виборг — Вест Хэм

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
    •

    В прошлом туре Лиги Конференций «Виборг» уверенно смог пройти представителя Фарерских островов «Б36 Торсхавн» обыграв их дважды — 3:0 дома и 1:2 на выезде.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    А вот с «Вест Хэмом» в первом матче у «Виборга» возникли сложности и команда потерпела поражение со счетом 3:1. «Зеленые» проводят беспроигрышную домашнюю сери, которая длится уже 13 матчей подряд.

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» ужасно начали новый сезон и в данный момент являются единственной командой в АПЛ, которая не набрала ни одного очка и таким образом занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    В трех турах АПЛ «Вест Хэм» потерпел три поражения от таких соперников как «Манчестер Сити» (0:2), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Брайтон» (0:2). Отметит, что «молотобойцы» ни разу не смогли забить гол своим оппонентам.

    В Лиге Конференций «Виборг» стал первым соперником для англичан, с которым они прекрасно справились обыграв их со счетом 3:1. «Вест Хэм» открыл счет на 24-йминуте первого тайма, а во втором так же забил на 64-й и 78-й минутах.

  • Трансферный дайджест. 16-22 августа
  • Уйдет ли Депай в «Ювентус», Сохранит ли «Ман Сити» Силву, продолжит ли Гакпо карьеру в АПЛ и другие трансферные слухи недели
  • 22/08/2022

    • «Вест Хэм» не может одержать победу в выездных матчах уже 5 поединков подряд, дважды проиграв и трижды сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Виборга» в этом матче можно поставить за 3.98, ничью букмекеры предлагают взять за 3.68, а победу «Вест Хэма» — за 1.80.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз - «Вест Хэм» хоть и показывает очень плохие результаты в новом сезоне АПЛ, но в прошлом матче англичане все таки смогли доказать, что являются на голову выше своего соперника «Виборга». Поэтому в этом поединке «молотобойцы» прервут беспроигрышную домашнюю серию «зеленых», повторив исход первого матча.

    Ставка - «Вест Хэм» победа с форой (-1) за 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Барракас Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Химнасия и Эсгрима — Альдосиви
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Цанчжоу Майти Лайонс — Чжэцзян
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  3.01
  • Прогноз на матч ФК Гуанчжоу — Далянь Про
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Рух — Металлист
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Транмир — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.74
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ингулец — Александрия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Виборг» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» повторит исход первого матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры