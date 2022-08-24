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    «Динамо» одержит победу в домашнем матче?

    «Динамо» Загреб — «Буде-Глимт». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 24 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Буде-Глимт»
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    Йосип Дрмич
    24 августа «Динамо» в Загребе примет «Буде-Глимт» в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу норвежской команды. «Динамо» Загреб — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 24 Августа 2022 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 22:00 Будё-Глимт Будё-Глимт
  • Будё
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    «Динамо» Загреб

    Поражение от «Буде-Глимт» стало первым в этой квалификации для команды. До этого она шла на серии из трех побед, обыграв «Шкупи» и дважды «Лудогорец».

    Все в порядке у «Динамо» и в чемпионате Хорватии. Там команда лидирует в турнирной таблице, имея 16 очков после 6 туров. У нее 5 побед и ничья.

    После матча с «Буде» «синие» разгромили «Осиек» со счетом 5:2, а перед фиаско разбили «Хайдук» 4:1. «Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей.

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    В прошлом сезоне команда смогла выйти в плей-офф Лиги Европы, где сразу попала на «Севилью».

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» проведет свой восьмой матч в этой квалификации, в которой у него уже 4 победы.

    Клуб прогрессирует в еврокубках с каждым годом. В прошлом сезоне он дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил «Роме». Соответственно гости хороши и в чемпионате Норвегии, где сейчас они идут третьими.

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  • 21/08/2022

    • В последних матчах чемпионата «Буде-Глимт» разгромил «Сарпсборг» 4:1 и сыграл вничью с «Хам-Кам» 2:2.

    Отметим, что в этой квалификации ЛЧ «Глимт» ни разу не смогли выиграть на выезде. У них два поражения и ничья.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры больше уверены в гостях. На их проход в следующий раунд они дают 1.67, но при этом на победу в основное время предлагают 3.95. Соответствующие котировки на «Динамо» составляют 2.17 и 1.82.

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    Хозяевам может помочь неудачная выездная серия норвежцев в квалификации, так как они проиграли «Линфилду» и «Клаксвику», которые далеко слабее предстоящего соперника.

    При этом стоит отметить, что норвежский коллектив не смог выиграть оба противостояния. «Динамо» будет играть у себя дома, где домашние трибуны подстегнут чемпиона страны к тому, чтобы отыграться и получить путевку в престижный континентальный турнир. Прогноз — «Динамо» выиграет в основное время.

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    «Динамо» Загреб — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 24.08.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» одержит победу в домашнем матче?
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