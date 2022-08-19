«Крылья Советов» на своем поле сыграют против «Факела» в рамках 6-го тура РПЛ. Матч состоится 19 августа, начало — 19:00 (мск). «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Самарцы после 5-ти сыгранных матчей занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ набрав всего 5 очков. Команда смогла забить соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 9.

На старте нового сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» провели поединок против «Оренбурга» и смогли переиграть его в результативном матче со счетом 2:4. Стоит заметить, что это была единственная побед команды до сейчас.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Факел 1 1.75 X 3.95 2 4.50 Ставка

Но не стоит упускать тот момент, что у самарцев выдался сложный календарь и команда потерпела два поражения от лидеров турнирной таблицы «Зенита» со счетом 3:0 и московского «Динамо» со счетом 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

Так же у «Крыльев» в этом сезоне было два ничейных поединка с новичком РПЛ «Торпедо» и московским «Локомотивом», в обеих матчах команды обменялись голами и разошлись с одинаковым счетом 1:1.

«Крылья Советов» выиграли три из четырех последних встреч у «Факела».

«Факел»

«Сине-белые» расположились на одну строчку ниже от предстоящего соперника и занимают 12-е место после 5-ти поединков набрав при этом всего 3 очка. Этот коллектив смог забить 7 голов, а пропустил — 11.

«Факел» в новом сезоне РПЛ еще не познал вкус победы. Команда начала свой путь в нынешнем розыгрыше с ничьей в матче против «Краснодара» (2:2), а в следующем туре проиграла такому сопернику как «Ахмат» (2:1).

После этого у «сине-белых» было два сложных матча против грандов РПЛ. В первой встрече «Факел» не определил сильнейшего с московским «Динамо» завершив поединок результативной ничьей — 3:3, а после проиграл ЦСКА со счетом 4:1.

В последнем туче РПЛ «Факел» на своем поле принимал «Урал», но опять таки не смог одержать победу, завершив встреч ничьей со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

На победу «Крыльев Советов» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.85, а победу «Факела» — за 4.30.

Прогноз - «Факел» наверняка окажет сопротивление, но вряд ли сможет зацепиться даже за один балл, так как «Крылья Советов» максимально настроятся на матч и приложат максимум усилий, что бы порадовать болельщиков на родном стадионе и забрать такие нужные 3 очка.

Ставка - Победа «Крыльев Советов» за 1.80.