ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конте против ТухеляКонте против Тухеля, «Пиццагейт» и еще 9 знаменитых стычек на «бровке» Дарвин Нуньес Премия Дарвина. Глупое удаление Нуньеса ставит под угрозу надежды «Ливерпуля» на титул Камару УсманКамару Усман проведет уже шестую защиту, экс-чемпион в среднем весе Люк Рокхолд сразится с Пауоло Костой
  • 21:26
    • «Спартак» сыграет в одной группе с «Зенитом» в Кубке России
  • 23:51
    • Киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» в отборе ЛЧ
  • 21:37
    • Финляндия вышла в полуфинал МЧМ-2022, обыграв Германию
  • 18:06
    • Хавбек «Краснодара» перешел в израильский «Хапоэль» Беер-Шева
  • 14:50
    • Самый титулованный игрок в истории «Реала» Марсело может завершить карьеру
  • 14:38
    • Магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист» в предсезонном турнире
  • 14:27
    • Трансфер Рабьо из «Ювентуса» в «МЮ» не состоится
    Все новости спорта

    «Крылья» порадуют болельщиков победой

    «Крылья Советов» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, РПЛ, 19 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Факел Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    «Крылья Советов» на своем поле сыграют против «Факела» в рамках 6-го тура РПЛ. Матч состоится 19 августа, начало — 19:00 (мск). «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Августа 2022 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 19:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •

    «Крылья Советов»

    Самарцы после 5-ти сыгранных матчей занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ набрав всего 5 очков. Команда смогла забить соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 9.

    На старте нового сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» провели поединок против «Оренбурга» и смогли переиграть его в результативном матче со счетом 2:4. Стоит заметить, что это была единственная побед команды до сейчас.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Факел

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
    •

    Но не стоит упускать тот момент, что у самарцев выдался сложный календарь и команда потерпела два поражения от лидеров турнирной таблицы «Зенита» со счетом 3:0 и московского «Динамо» со счетом 2:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    Так же у «Крыльев» в этом сезоне было два ничейных поединка с новичком РПЛ «Торпедо» и московским «Локомотивом», в обеих матчах команды обменялись голами и разошлись с одинаковым счетом 1:1.

    «Крылья Советов» выиграли три из четырех последних встреч у «Факела».

    «Факел»

    «Сине-белые» расположились на одну строчку ниже от предстоящего соперника и занимают 12-е место после 5-ти поединков набрав при этом всего 3 очка. Этот коллектив смог забить 7 голов, а пропустил — 11.

    «Факел» в новом сезоне РПЛ еще не познал вкус победы. Команда начала свой путь в нынешнем розыгрыше с ничьей в матче против «Краснодара» (2:2), а в следующем туре проиграла такому сопернику как «Ахмат» (2:1).

  • РПЛ: Итоги 5-го тура
  • Возрождение «Спартака»? «Красно-белые» возглавили турнирную таблицу
  • 15/08/2022

    • После этого у «сине-белых» было два сложных матча против грандов РПЛ. В первой встрече «Факел» не определил сильнейшего с московским «Динамо» завершив поединок результативной ничьей — 3:3, а после проиграл ЦСКА со счетом 4:1.

    В последнем туче РПЛ «Факел» на своем поле принимал «Урал», но опять таки не смог одержать победу, завершив встреч ничьей со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Крыльев Советов» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.85, а победу «Факела» — за 4.30.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз - «Факел» наверняка окажет сопротивление, но вряд ли сможет зацепиться даже за один балл, так как «Крылья Советов» максимально настроятся на матч и приложат максимум усилий, что бы порадовать болельщиков на родном стадионе и забрать такие нужные 3 очка.

    Ставка - Победа «Крыльев Советов» за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Тэгу — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ракув — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ференцварош — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пюник — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Словацко — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. «Крылья» порадуют болельщиков победой
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры