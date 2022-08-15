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    РПЛ: Итоги 5-го тура

    Возрождение «Спартака»? «Красно-белые» возглавили турнирную таблицу

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    «Спартак» — «Сочи»
    Мощный старт «Спартака», в гонке за лидером — «Зенит», спасение «Локомотива» и первые очки «Урала». Всё самое интересное об итогах 5-го тура РПЛ.

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 5-го тура чемпионата России изменения в таблице коснулись практически всех команд. На своих местах остались только «Факел» (12 место), «Торпедо» (15 место) и «Урал» (16 место).

    Главного успеха в туре добился «Спартак» — клуб вышел в единоличные лидеры российского первенства.

    Вверх по турнирке также поднялись «Зенит» (с 4-го на 2-е), «Ростов» (с 6-го на 3-е). Рухнули вниз ЦСКА (с 1-го на 4-е), «Сочи» (с 3-го на 5-е), «Динамо» (с 5-го на 6-е).

    Календарь и таблица РПЛ

    Поменялись местами «Оренбург» (10 место) и «Крылья Советов» (11 место). «Локомотив» (13 место) обошёл «Пари НН» (14 место). А «Краснодар» (7 место) и «Ахмат» (8 место) дружно сместили с седьмой строчки команду «Химки» (9 место).

    Лучший старт «Спартака»

    Московский клуб одержал 4 победу подряд в российской Премьер-Лиге. Дома «Спартак» разгромил «Сочи» (3:0).

    Основные события поединка прошли во второй половине встречи. Дубль в составе победителей оформил Квинси Промес, ещё один гол на свой счёт записал Антон Зиньковский.

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    • До этого у «Спартака» были победы над «Уралом» (2:0), «Оренбургом» (4:1) и «Краснодаром» (4:1). В стартовом туре московский клуб разошёлся миром с «Ахматом» (1:1).

    Команда «Сочи» в свою очередь опустилась на 5 место. У команды 9 набранных очков.

    Битва двух столиц

    Как правило — это сражение «Спартака» и «Зенита». Пока между соперниками идёт заочная битва за трон. Но уже скоро их пути сойдутся, а именно в 8-м туре. Игра пройдет в Москве 4 сентября.

    Игорь Акинфеев
    globallookpress.com

    А пока состоялось сражение между «Зенитом» и ЦСКА. Центральный поединок 5-го тура завершился победой санкт-петербургского клуба (2:1).

    «Армейцы» дали бой «лазурным». На гол Малкома перед самым перерывом, ЦСКА ответил реализованным пенальти Чалова.

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    • Равновесие на табло было нарушено за 5 минут до финального свистка. Победный гол за «Зенит» забил Мантуан. Таким образом действующий чемпион набрал 11 очков и продолжает погоню за «Спартаком», у которого 13 баллов в активе.

    ЦСКА с 10 пунктами теперь замыкает Топ-4 российской Премьер-лиги.

    Рекорд сезона

    Новую планку по количеству голов за матч установили в 5-м туре «Пари Нижний Новгород» и «Ростов». Соперники забили друг другу 7 мячей.

    Игра словно качели. В первом тайме было реализовано два пенальти. Сначала футболистами «Ростова», затем НН. Интервал между голами варьировался от 6 до 18 минут.

    Валерий Карпин
    globallookpress.com

    В итоге победу вырвала команда «Ростов» со счётом 4:3. «Жёлто-синие» также набрали 11 очков и вышли на 3 место в турнирной таблице.

    Соседи по турнирной таблице

    Команды из верхней части турнирной таблицы «Динамо» и «Краснодар» в 5-м туре разошлись безголевым миром (0:0). А вот «Ахмат» в гостях обыграл «Химки» (3:1) и обошел соседа в регулярке.

    На дне

    «Локомотив» медленно, но уверенно начинает покидать зону вылета. От очередного поражения «железнодорожников» спас гол Антона Миранчука — футболист реализовал пенальти на 91-й минуте.

    Московский клуб сыграл вничью 1:1 с «Крыльями Советов». «Локомотив» ещё не знает радости побед в российском чемпионате. «Паровозы» набрали 3 очка: 3 ничьи и 2 поражения в сезоне.

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    • Не может одержать первую победу в сезоне и «Торпедо». «Автозаводцы» потерпели 4 поражение в чемпионате. На этот раз от «Оренбурга» (0:1).

    А вот «Урал» напротив смог набрать первое очко — в матче с дебютантом РПЛ — воронежским «Факелом» (0:0). Команда из Екатеринбурга хоть и заработала первый балл, но осталась на последнем месте чемпионата России.

    Что дальше?

    «Динамо» vs «Спартак». Центральная афиша 6-го тура РПЛ. У «динамовцев» есть возможность притормозить набравшего ход «Спартака». Игра пройдёт 20 августа.

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    Для «Зенита» отличный шанс, чтобы вернуть себе трон. «Лазурным» самим бы обыграть аутсайдера РПЛ — «Торпедо».

    А еще можно выделить битву клубов из первой пятёрки. «Ростов» попытается закрепить в тройке лидеров. «Сочи» реабилитироваться за поражение от «Спартака». «Ростов» vs «Сочи». Матч запланирован на 20 августа.

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