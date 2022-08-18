«Цюрих» с «Хартсом» сыграют на нейтральном поле в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч состоится 18 августа, начало — 20:00 (мск). «Цюрих» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цюрих»

«Черно-белые» представляют чемпионат Швейцарии, в данный момент команда после 5-ти сыгранных матчей занимает последнее место в турнирной таблице набрав 2 очка и имеет худшую разницу забитых/пропущенных голов — 1/10.

В нынешнем сезоне Суперлиги Швейцарии «Цюрих» еще ни разу не смог одержать победу над своими соперниками. Трижды команда проиграла таким соперникам как «Сьон» (0:3), «Санк-Галлен» (2:0) и «Янг Бойз» (4:0).

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И дважды «черно-белые» не определили сильнейшего с «Люцерном», с котором сыграли со счетом 0:0 и «Винтертуром» — 1:1.

В прошлом раунде квалификации «Цюрих» без особых усилий прошел такого соперника как «Линфилд», которого обыграл по сумме двух матчей со счетом 5:0 (0:2 на выезде и 3:0 дома).

«Хартс»

«Тёмно-бордовые» являются одними из лидеров чемпионата Шотландии, в котором на данный момент занимают 3-е место в турнирной таблице набрав 7 очков после 3-х сыгранных матчей. Этот коллектив забил своим соперникам 7 голов, а пропустил — 3.

В новом сезоне родного чемпионата у «Хартса» худшим результатов стал поединок с «Хибернианом», с которым «бордовые» не определили сильнейшего и разошлись ничьей со счетом 1:1.

А в остальных двух поединках «Хартс» смог одержать уверенные победы над такими соперниками как «Росс Каунти» (2:1) и «Данди Юнайтед» (4:1).

Это будет первая очная встреча между нынешними соперниками. «Хартс» проводит беспроигрышную серию, которая длится уже 4 матча подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Цюриха» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Хартс» — за 4.06.

Прогноз - Встречаются два коллектива, которые показывают нестабильные результаты и сложно предугадать кто выйдет победителем этого матча. Но точно можно сказать, что оба соперника будут идти вперед с первых минут поединка и устроят феерию из голов в этом матче.

Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 1.85.