«Амкал» сыграет на своем поле с «Зорким» в рамках 1/256 финала Кубка России. Матч пройдет 16 августа, начало — в 13:00 мск. «Амкал» — «Зоркий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амкал»

Эта команда давно гремит на просторах аматорского футбола, и теперь получила шанс проявить себя на профессиональном уровне.

«Амкал» вполне способен дать бой представителю второй лиги, которому не сильно уступает в классе.

Наверняка команда будет действовать с оглядкой на свои тылы, но и в атаке вполне способна преуспеть.

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«Амкал» явно не планирует вылетать в первом же раунде. Так что ждем от команды атакующих акций.

«Зоркий»

Красногорский клуб вернулся во второй дивизион. «Зоркий» уже стартовал в первенстве, проведя 5 туров.

На текущий момент «Зоркий» находится на 6 месте в своей группе. Причем от лидера отстает на 3 очка.

В предыдущем туре «Зоркий» смогла добыть один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Балтикой-БФУ» (1:1).

В этом поединке «Зоркий» наверняка будет решительно действовать в атаке. Да и вообще, команда смотрится сильнее соперника.

Прогноз и ставка

На победу «Зоркого» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Амкала» — за 3.60.

«Амкал» наверняка будет действовать вторым номером.

«Зоркий» имеет преимущество в наличии официальных матчей .

Гости смотрятся сильнее, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Зоркого» с коэффициентом 2.30.