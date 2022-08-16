«Амкал»
Эта команда давно гремит на просторах аматорского футбола, и теперь получила шанс проявить себя на профессиональном уровне.
«Амкал» вполне способен дать бой представителю второй лиги, которому не сильно уступает в классе.
Наверняка команда будет действовать с оглядкой на свои тылы, но и в атаке вполне способна преуспеть.
«Амкал» явно не планирует вылетать в первом же раунде. Так что ждем от команды атакующих акций.
«Зоркий»
Красногорский клуб вернулся во второй дивизион. «Зоркий» уже стартовал в первенстве, проведя 5 туров.
На текущий момент «Зоркий» находится на 6 месте в своей группе. Причем от лидера отстает на 3 очка.
В предыдущем туре «Зоркий» смогла добыть один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Балтикой-БФУ» (1:1).
В этом поединке «Зоркий» наверняка будет решительно действовать в атаке. Да и вообще, команда смотрится сильнее соперника.
Прогноз и ставка
На победу «Зоркого» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Амкала» — за 3.60.
«Амкал» наверняка будет действовать вторым номером.
«Зоркий»
Гости смотрятся сильнее, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Зоркого» с коэффициентом 2.30.