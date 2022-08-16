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    «Зоркий» возьмет свое

    «Амкал» — «Зоркий». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок России, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Амкал» — «Зоркий»
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    «Амкал»
    «Амкал» сыграет на своем поле с «Зорким» в рамках 1/256 финала Кубка России. Матч пройдет 16 августа, начало — в 13:00 мск. «Амкал» — «Зоркий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 15 Августа 2022 года
    Америка Минейро
  • Бразилия. Серия А
    •  Америка Минейро 00:00 Сантос Сантос
  • Бразилия. Серия А
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    «Амкал»

    Эта команда давно гремит на просторах аматорского футбола, и теперь получила шанс проявить себя на профессиональном уровне.

    «Амкал» вполне способен дать бой представителю второй лиги, которому не сильно уступает в классе.

    Наверняка команда будет действовать с оглядкой на свои тылы, но и в атаке вполне способна преуспеть.

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    «Амкал» явно не планирует вылетать в первом же раунде. Так что ждем от команды атакующих акций.

    «Зоркий»

    Красногорский клуб вернулся во второй дивизион. «Зоркий» уже стартовал в первенстве, проведя 5 туров.

    На текущий момент «Зоркий» находится на 6 месте в своей группе. Причем от лидера отстает на 3 очка.

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    • В предыдущем туре «Зоркий» смогла добыть один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Балтикой-БФУ» (1:1).

    В этом поединке «Зоркий» наверняка будет решительно действовать в атаке. Да и вообще, команда смотрится сильнее соперника.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зоркого» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Амкала» — за 3.60.

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    «Амкал» наверняка будет действовать вторым номером.

    «Зоркий» имеет преимущество в наличии официальных матчей.

    Гости смотрятся сильнее, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Зоркого» с коэффициентом 2.30.

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    «Амкал» — «Зоркий»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. «Зоркий» возьмет свое
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