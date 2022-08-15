«Верона»
Сезона для хозяев уже начался. В первом матче они сыграли с «Бари» в рамках ранней стадии Кубка Италии.
Поединок закончился крупным поражением веронцев со счетом 1:4. Это довольно серьезный прорвал, учитывая, что «Бари» выступает в Серии Б.
Коэффициенты матча Верона — Наполи
В прошлом сезоне «Верона» не смогла выиграть в трех заключительных турах. Она проиграла «Милану» 1:3 и «Торино» 0:1, а также сыграла вничью с «Лацио» со счетом 3:3.
При этом команда финишировала на 9 позиции с 53 очками — в 9 баллах от зоны Лиги конференций.
«Наполи»
Команда Лучано Спаллетти прекрасно завершила сезон. Она закончила на 3 месте с 79 очками на счету.
К поединку «неаполитанцы» подходят с серией из четырех побед. Гости разгромили «Сассуоло» 6:1, «Дженоа» и «Специю» 3:0, а также победили «Торино» 1:0.
«Наполи» выиграл 5 выездных матчей из шести. В прошлом сезоне коллектив Спаллетти показал второй выездной результат в чемпионате.
Из команды летом ушли несколько лидеров. В «Челси» перешел Кадиду Кулибали. Лоренцо Инсинье покинул клуб свободным агентом. Ушел и Дрис Мертенс. При этом «Наполи» подписал Хвичу Кварацхелию, который ранее выступал за «Рубин».
Прогноз и ставка
Котировки на поединок такие: 3.50 букмекеры дают на «Верону» и 2.11 предлагают на «Наполи».
В прошлом сезоне команды раз сыграли вничью (1:1) и победу одержал «Наполи» (2:1). Сейчас команде Спаллетти придется играть без некоторых игроков основы. Ничьи с «Эспаньолом» и «Мальоркой» в межсезонье показали, что гостям нужно сыграться.
С другой стороны, «Верона» крупно проиграла «Бари». Возможно, что хозяева находятся в куда худшей форме. За «Наполи» говорит имя и 9 матчей без поражений с учетом межсезонки. Ставка — победа вторых.