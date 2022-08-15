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    Все новости спорта

    Начнется ли сезон для «Наполи» с победы?

    «Верона» — «Наполи». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Серия А, 15 августа 2022 года

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    Хвича Кварацхелия
    «Верона» и «Наполи» встретятся 15 августа в рамках 1 тура чемпионата Италии. Поединок начнется в 19:30 по мск. «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Августа 2022 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 19:30 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Верона»

    Сезона для хозяев уже начался. В первом матче они сыграли с «Бари» в рамках ранней стадии Кубка Италии.

    Поединок закончился крупным поражением веронцев со счетом 1:4. Это довольно серьезный прорвал, учитывая, что «Бари» выступает в Серии Б.

    Коэффициенты матча Верона — Наполи

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    В прошлом сезоне «Верона» не смогла выиграть в трех заключительных турах. Она проиграла «Милану» 1:3 и «Торино» 0:1, а также сыграла вничью с «Лацио» со счетом 3:3.

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    При этом команда финишировала на 9 позиции с 53 очками — в 9 баллах от зоны Лиги конференций.

    «Наполи»

    Команда Лучано Спаллетти прекрасно завершила сезон. Она закончила на 3 месте с 79 очками на счету.

    К поединку «неаполитанцы» подходят с серией из четырех побед. Гости разгромили «Сассуоло» 6:1, «Дженоа» и «Специю» 3:0, а также победили «Торино» 1:0.

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    • «Наполи» выиграл 5 выездных матчей из шести. В прошлом сезоне коллектив Спаллетти показал второй выездной результат в чемпионате.

    Из команды летом ушли несколько лидеров. В «Челси» перешел Кадиду Кулибали. Лоренцо Инсинье покинул клуб свободным агентом. Ушел и Дрис Мертенс. При этом «Наполи» подписал Хвичу Кварацхелию, который ранее выступал за «Рубин».

    Прогноз и ставка

    Котировки на поединок такие: 3.50 букмекеры дают на «Верону» и 2.11 предлагают на «Наполи».

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    В прошлом сезоне команды раз сыграли вничью (1:1) и победу одержал «Наполи» (2:1). Сейчас команде Спаллетти придется играть без некоторых игроков основы. Ничьи с «Эспаньолом» и «Мальоркой» в межсезонье показали, что гостям нужно сыграться.

    С другой стороны, «Верона» крупно проиграла «Бари». Возможно, что хозяева находятся в куда худшей форме. За «Наполи» говорит имя и 9 матчей без поражений с учетом межсезонки. Ставка — победа вторых.

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    «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. Начнется ли сезон для «Наполи» с победы?
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