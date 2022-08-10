В 24-м туре южнокорейской К-Лиги «Сувон Сити» на своем поле сыграет против «Чонбук Хендай Моторс». Встреча пройдет 10 августа и начнется в 13:00 по мск. «Сувон Сити» — «Чонбук Хендай Моторс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сувон Сити»

«Сувон Сити» с 33 зачетными пунктами после 25 проведенных матчей разместился на шестой строке в турнирной таблице. От седьмой позиции он оторвался лишь на три балла, так что борьба за попадание в финальную шестерку еще впереди.

В целом «красно-синие» в последнее отрезке выглядят очень даже неплохо, проиграв лишь раз за минувшие десять игр первенства. Также в этот период они три матча свели вничью и добыли шесть викторий.

В преддверии этой игры коллектив в дерби вырвал победу у «Сувона», добившись виктории на своем поле со счетом 4:2. Перед этим же он два поединка подряд свел вничью.

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В родных стенах в текущем чемпионате «Сувон Сити» играет не лучшим образом, выиграв шесть матчей при пяти фиаско и двух мировых исходах.

«Чонбук Хендай Моторс»

«Чонбук Хендай Моторс» с 46 зачетными очками разместился на второй позиции в турнирной таблице, но от лидера отстает на шесть баллов.

«Воины» также неплохо проводят последний отрезок, уступив только один раз за 11 последних матчей, три раза они еще сыграли вничью и добыли аж семь выигрышей.

Правда, в двух минувших игровых днях «зеленые» набрали лишь пункт, заработав его в прошлом туре дома с лидирующим «Ульсан Хюндай» 1:1, а ранее было гостевое фиаско от середняка «Канвона» 1:2.

Отметим, что у «Чонбук Хендай Моторс» первая гостевая статистика в лиге. За 12 проведенных встреч клуб выиграл в девяти из них при одной ничьей и двух поражениях.

В двух последних очных играх этих коллективов побеждал «Чонбук». Перед этим же два из четырех матчей сильнее был «Сувон Сити» и дважды была мировая.

Прогноз и ставка на «Сувон Сити» — «Чонбук Хендай Моторс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Чонбук Хендай Моторс» предлагают — 2.22.

На викторию «Сувон Сити» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.30.

В этом поединке не стоит ожидать обилия забитых мячей, ведь важность встречи достаточно высока. Наверняка никто рисковать в противостоянии двух команд из верхней части турнирки не станет.