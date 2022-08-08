«Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 августа, начало — в 22:00 мск. «Вест Бромвич» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

Недавно «Вест Бромвич» выступал в Английской Премьер-лиге. После вылета из АПЛ клуб провел один сезон в Чемпионшипе.

Быстро вернуться в высший дивизион не получилось — в прошлом году команда заняла итоговое 10 место, набрав 67 баллов.

В стартовом туре Чемпионшипа новой кампании «Дрозды» сыграли вничью с «Мидлсбро» (1:1) на выезде.

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С учетом товарищеских встреч этим летом коллектив не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах.

«Уотфорд»

«Уотфорд» крайне неудачно смотрелся в летних контрольных поединках, хотя клуб и ставит перед собой задачу вернуться в АПЛ.

Правда, в последней своей товарищеской встрече команда сыграла неплохо. Сухая ничья с «Саутгемптоном» сие лишь подтверждает.

В строю и лидер атак команды Исмаила Сарр. Наверняка на него и будет сделана основная ставка в сезоне.

К слову, именно его голевая передача помогла коллективу обыграть в стартовом туре новой кампании «Шеффилд Юнайтед» (1:0) дома.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Вест Бромвич» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,25.