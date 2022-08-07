«Марсель» на своем поле сыграет против «Реймса» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 7 августа, начало — 21:45 (мск). «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марселю» будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Все потому, что Хорхе Сампаоли покинул «Велодром» после всего лишь одного сезона у руля команды.

Харизматичный аргентинский тренер был архитектором впечатляющего сезона 2021/22 в исполнении провансальцев, который привел их ко второму серебру в трех последних розыгрышах Лиги 1.

Коэффициенты матча Марсель — Реймс 1 1.57 X 4.00 2 6.00 Ставка

Только время покажет, что сможет Игор Тудор. Южане слишком мало поработали в трансферное окно, чтобы помочь своему новому боссу повторить достижения его предшественника.

Все прогнозы на Лигу 1

Летом он провел пять товарищеских встреч, только одну из которых выиграл, а четыре последних — нет, проиграв трижды.

«Реймс»

«Реймс» с 46 очками закончил прошлый сезон Лиги 1 на 12-й позиции в турнирной таблице. Клуб легко избежал борьбы за выживание.

«Красно-белые» в общем неплохо провели финишный отрезок чемпионата, уступив трижды за последние семь встреч, раз они еще сыграли вничью и добыли три виктории.

В своей последней игре чемпионата Франции прошлого сезона коллектив уступил «Ницце» с результатом 2:3.

В шести товарищеских встречах этого лета команда одержала три победы. В двух последних из них она проиграла и сыграла вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.