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    Огорчит ли «Реймс» «Марсель»?

    «Марсель» — «Реймс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Франции, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Реймс»
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    «Марсель» начинает сезон с новым тренером
    «Марсель» на своем поле сыграет против «Реймса» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 7 августа, начало — 21:45 (мск). «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Августа 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:45 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    «Марселю» будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Все потому, что Хорхе Сампаоли покинул «Велодром» после всего лишь одного сезона у руля команды.

    Харизматичный аргентинский тренер был архитектором впечатляющего сезона 2021/22 в исполнении провансальцев, который привел их ко второму серебру в трех последних розыгрышах Лиги 1.

    Коэффициенты матча Марсель — Реймс

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.00
  • Ставка
    •

    Только время покажет, что сможет Игор Тудор. Южане слишком мало поработали в трансферное окно, чтобы помочь своему новому боссу повторить достижения его предшественника.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Летом он провел пять товарищеских встреч, только одну из которых выиграл, а четыре последних — нет, проиграв трижды.

    «Реймс»

    «Реймс» с 46 очками закончил прошлый сезон Лиги 1 на 12-й позиции в турнирной таблице. Клуб легко избежал борьбы за выживание.

    «Красно-белые» в общем неплохо провели финишный отрезок чемпионата, уступив трижды за последние семь встреч, раз они еще сыграли вничью и добыли три виктории.

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  • 04/08/2022

    • В своей последней игре чемпионата Франции прошлого сезона коллектив уступил «Ницце» с результатом 2:3.

    В шести товарищеских встречах этого лета команда одержала три победы. В двух последних из них она проиграла и сыграла вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Огорчит ли «Реймс» «Марсель»?
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