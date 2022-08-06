«Лидс» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках первого тура АПЛ. Матч пройдет 6 августа, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» почти чудом избежал вылета из АПЛ в прошлом сезоне, заняв в итоге 17-е место.

В общем-то, руководство клуба может считать, что не зря в какой-то момент рассталось с Марсело Бьелсой и назначило главным тренером Джесси Марша.

Коэффициенты матча Лидс — Вулверхэмптон 1 2.25 X 3.35 2 3.20 Ставка

Летом «Лидс» сделал несколько довольно интересных приобретений. По просьбе Марша клуб купил атакующего полузащитника Брендена Ааронсона, вингера Луиса Синистерру, опорников Тайлера Адамса и Марка Року, а также защитника Расмуса Кристенсена.

Но есть и потери. Рафинья перешел в «Барселону», а Кэлвин Филлипс стал игроком «Манчестер Сити». Бразилец и англичанин были ключевыми исполнителями «Лидса» в прошлом сезоне.

«Лидс» неплохо провел предсезонные матчи, потерпев лишь одно поражение. В конце июля команда Марша разгромила итальянский «Кальяри» со счетом 6:2.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» тем временем завершил предыдущую кампанию на десятой строчке. В какой-то момент «волки» были в зоне еврокубков, но в итоге смазали концовку, ни разу не выиграв в семи заключительных турах.

В отличие от «Лидса», «Вулверхэмптон» был не так активен на трансферном рынке. Одним из новичков стал центральный защитник «Бернли» Натан Коллинс. И клуб все-таки решил выкупить у «Лейпцига» южнокорейского форварда Хван Хи Чхана.

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Кроме того, из аренды вернулся Адама Траоре, не сумевший закрепиться в «Барселоне».

В заключительных товарищеских матчах «Вулверхэмптон» сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» и «Фаренсе».

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Вулверхэмптона» — за 3.20.

В начале сезона сложно делать какие-то выводы, но есть подозрение, что на данном этапе «Лидс» готов лучше «Вулверхэмптона».

К тому же, хозяева поля действительно неплохо поработали на трансферном рынке — команда получила серьезное усиление.

Ставка — победа «Лидса» за 2.30.