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    «Лидс» начнет новый сезон с победы над «Вулверхэмптоном»?

    «Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.30) и ставки на чемпионат Англии 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Вулверхэмптон»
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    «Лидс» в прошлом сезоне набрал четыре очка в двух матчах с «Вулверхэмптоном»
    «Лидс» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках первого тура АПЛ. Матч пройдет 6 августа, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Августа 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Лидс»

    «Лидс» почти чудом избежал вылета из АПЛ в прошлом сезоне, заняв в итоге 17-е место.

    В общем-то, руководство клуба может считать, что не зря в какой-то момент рассталось с Марсело Бьелсой и назначило главным тренером Джесси Марша.

    Коэффициенты матча Лидс — Вулверхэмптон

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
    •

    Летом «Лидс» сделал несколько довольно интересных приобретений. По просьбе Марша клуб купил атакующего полузащитника Брендена Ааронсона, вингера Луиса Синистерру, опорников Тайлера Адамса и Марка Року, а также защитника Расмуса Кристенсена.

    Но есть и потери. Рафинья перешел в «Барселону», а Кэлвин Филлипс стал игроком «Манчестер Сити». Бразилец и англичанин были ключевыми исполнителями «Лидса» в прошлом сезоне.

    «Лидс» неплохо провел предсезонные матчи, потерпев лишь одно поражение. В конце июля команда Марша разгромила итальянский «Кальяри» со счетом 6:2.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» тем временем завершил предыдущую кампанию на десятой строчке. В какой-то момент «волки» были в зоне еврокубков, но в итоге смазали концовку, ни разу не выиграв в семи заключительных турах.

    В отличие от «Лидса», «Вулверхэмптон» был не так активен на трансферном рынке. Одним из новичков стал центральный защитник «Бернли» Натан Коллинс. И клуб все-таки решил выкупить у «Лейпцига» южнокорейского форварда Хван Хи Чхана.

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    Кроме того, из аренды вернулся Адама Траоре, не сумевший закрепиться в «Барселоне».

    В заключительных товарищеских матчах «Вулверхэмптон» сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» и «Фаренсе».

    Прогноз и ставка

    На «Лидс» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Вулверхэмптона» — за 3.20.

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    В начале сезона сложно делать какие-то выводы, но есть подозрение, что на данном этапе «Лидс» готов лучше «Вулверхэмптона».

    К тому же, хозяева поля действительно неплохо поработали на трансферном рынке — команда получила серьезное усиление.

    Ставка — победа «Лидса» за 2.30.

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    «Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лидс» начнет новый сезон с победы над «Вулверхэмптоном»?
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