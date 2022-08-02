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    «Кембридж Юнайтед» — «Миллуолл». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Кубок английской лиги, 2 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кембридж Юнайтед» — «Миллуолл»
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    Джордж Сэвилл
    «Кембридж Юнайтед» сыграет на своем поле с «Миллуоллом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:45 мск. «Кембридж Юнайтед» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 02 Августа 2022 года
    Кембридж Юнайтед
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Кембридж Юнайтед 21:45 Миллуолл Миллуолл
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Кембридж Юнайтед»

    Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. Причем «Кембридж Юнайтед» только стартовал в чемпионате.

    В стартовом туре Первой лиги команда добыла три очка. Дома минимально был обыгран «Милтон Кинс».

    А вот в летних контрольных матчах «Кембридж Юнайтед» смотрелся вяловато. До старта чемпионата команда дважды подряд уступила.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Миллуоллом» для «Кембридж Юнайтед» складываются неудачно. Из пяти последних поединков команда проиграла 4 раза при одной ничьей.

    «Миллуолл»

    «Львы» минувший сезон провели не лучшим образом. Команда заняла лишь 9 место в Чемпионшип.

    Разумеется, задачи на новый чемпионат у команды более серьезные. «Миллуолл» намеревается побороться за выход в первую шестерку.

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    • Вот и старт нового чемпионата у команды получился. Дома «львы» уверенно одолели «Сток Сити» (2:0).

    В этом поединке «Миллуолл» наверняка сыграет первым номером. «Львы» уж точно будут активно атаковать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Миллуолл» за 1.85, на ничью за 3.74, а на «Кембридж Юнайтед» — за 4.20.

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    «Кембридж Юнайтед» наверняка будет рассчитывать на контратаки.

    «Миллуолл» будет действовать первым номером.

    «Львы» сильнее, и наверняка прибавят после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.12.

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    «Кембридж Юнайтед» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.08.2022. Прогнозы на футбол. Второй тайм будет результативным
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