«Кембридж Юнайтед»
Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. Причем «Кембридж Юнайтед» только стартовал в чемпионате.
В стартовом туре Первой лиги команда добыла три очка. Дома минимально был обыгран «Милтон Кинс».
А вот в летних контрольных матчах «Кембридж Юнайтед» смотрелся вяловато. До старта чемпионата команда дважды подряд уступила.
Матчи с «Миллуоллом» для «Кембридж Юнайтед» складываются неудачно. Из пяти последних поединков команда проиграла 4 раза при одной ничьей.
«Миллуолл»
«Львы» минувший сезон провели не лучшим образом. Команда заняла лишь 9 место в Чемпионшип.
Разумеется, задачи на новый чемпионат у команды более серьезные. «Миллуолл» намеревается побороться за выход в первую шестерку.
Вот и старт нового чемпионата у команды получился. Дома «львы» уверенно одолели «Сток Сити» (2:0).
В этом поединке «Миллуолл» наверняка сыграет первым номером. «Львы» уж точно будут активно атаковать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Миллуолл» за 1.85, на ничью за 3.74, а на «Кембридж Юнайтед» — за 4.20.
«Кембридж Юнайтед» наверняка будет рассчитывать на контратаки.
«Миллуолл»
«Львы» сильнее, и наверняка прибавят после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.12.