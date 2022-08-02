«Кембридж Юнайтед» сыграет на своем поле с «Миллуоллом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:45 мск. «Кембридж Юнайтед» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кембридж Юнайтед»

Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. Причем «Кембридж Юнайтед» только стартовал в чемпионате.

В стартовом туре Первой лиги команда добыла три очка. Дома минимально был обыгран «Милтон Кинс».

А вот в летних контрольных матчах «Кембридж Юнайтед» смотрелся вяловато. До старта чемпионата команда дважды подряд уступила.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Миллуоллом» для «Кембридж Юнайтед» складываются неудачно. Из пяти последних поединков команда проиграла 4 раза при одной ничьей.

«Миллуолл»

«Львы» минувший сезон провели не лучшим образом. Команда заняла лишь 9 место в Чемпионшип.

Разумеется, задачи на новый чемпионат у команды более серьезные. «Миллуолл» намеревается побороться за выход в первую шестерку.

Вот и старт нового чемпионата у команды получился. Дома «львы» уверенно одолели «Сток Сити» (2:0).

В этом поединке «Миллуолл» наверняка сыграет первым номером. «Львы» уж точно будут активно атаковать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Миллуолл» за 1.85, на ничью за 3.74, а на «Кембридж Юнайтед» — за 4.20.

«Кембридж Юнайтед» наверняка будет рассчитывать на контратаки.

«Миллуолл» будет действовать первым номером .

«Львы» сильнее, и наверняка прибавят после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.12.