Матч 3 тура ФНЛ между СКА-Хабаровск и дублем «Краснодара» состоится 31 июля. Начало встречи в 18:00 мск. СКА-Хабаровск — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА-Хабаровск

«Армейцы» крайне неудачно начали этот сезон. У них два поражения, в связи с чем они находятся в зоне вылета с остальными аутсайдерами.

В первом туре команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. С тем же результатом коллектив уступил клубу «Камаз».

В предстоящем поединке СКА-Хабаровск выступит без своего опорного полузащитника Ильи Петрова, который получил удаление в конце прошлого поединка.

Прогнозы на ФНЛ

В заключительном матче прошлого сезона СКА проиграл «Акрону». Так что к предстоящему туру он подходит с тремя поражениями подряд.

«Краснодар-2»

«Быки» начали в этом сезоне за здравие, но вот продолжение вышло неудачным. В любом случае первые очки команда набрала и пока что занимает 7 место.

В первом туре чемпионата «Краснодар-2» всухую победил «Шинник», забив ему два гола. Уже в следующем поединке «черно-зеленые» умудрились уйти в минус по забитым голам, пропустив три от тульского «Арсенала».

В прошлом матче команду сильно подвел Рустам Халназаров, которого удалили на 53 минуте встречи. К слову, именно после удаления «Арсенал» начал забивать.

Итого с учетом концовки прошлого сезона «Краснодар-2» выиграл только один матч из четырех.

Прогноз и ставка

Расклад по котировкам следующий: 1.75 букмекеры дают на победу СКА, 4.50 — на победу «Краснодара-2» и 3.75 — на ничью.

СКА не зря является фаворитом. В прошлом сезоне команда очень уверенно играла дома, выиграв 14 домашних матчей из 19. Ну и гости еще ни разу не побеждали в Хабаровске.

После двух неудачных выездов хозяева наверняка заинтересованы в том, чтобы прервать полосу поражений. Дома сделать это будет легче.