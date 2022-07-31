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    СКА-Хабаровск — «Краснодар-2». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Первая лига, 31 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА-Хабаровск — «Краснодар-2»
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    Роман Шаронов
    Матч 3 тура ФНЛ между СКА-Хабаровск и дублем «Краснодара» состоится 31 июля. Начало встречи в 18:00 мск. СКА-Хабаровск — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Июля 2022 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 18:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    СКА-Хабаровск

    «Армейцы» крайне неудачно начали этот сезон. У них два поражения, в связи с чем они находятся в зоне вылета с остальными аутсайдерами.

    В первом туре команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. С тем же результатом коллектив уступил клубу «Камаз».

    В предстоящем поединке СКА-Хабаровск выступит без своего опорного полузащитника Ильи Петрова, который получил удаление в конце прошлого поединка.

    Прогнозы на ФНЛ

    В заключительном матче прошлого сезона СКА проиграл «Акрону». Так что к предстоящему туру он подходит с тремя поражениями подряд.

    «Краснодар-2»

    «Быки» начали в этом сезоне за здравие, но вот продолжение вышло неудачным. В любом случае первые очки команда набрала и пока что занимает 7 место.

    В первом туре чемпионата «Краснодар-2» всухую победил «Шинник», забив ему два гола. Уже в следующем поединке «черно-зеленые» умудрились уйти в минус по забитым голам, пропустив три от тульского «Арсенала».

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  • 27/07/2022

    • В прошлом матче команду сильно подвел Рустам Халназаров, которого удалили на 53 минуте встречи. К слову, именно после удаления «Арсенал» начал забивать.

    Итого с учетом концовки прошлого сезона «Краснодар-2» выиграл только один матч из четырех.

    Прогноз и ставка

    Расклад по котировкам следующий: 1.75 букмекеры дают на победу СКА, 4.50 — на победу «Краснодара-2» и 3.75 — на ничью.

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    СКА не зря является фаворитом. В прошлом сезоне команда очень уверенно играла дома, выиграв 14 домашних матчей из 19. Ну и гости еще ни разу не побеждали в Хабаровске.

    После двух неудачных выездов хозяева наверняка заинтересованы в том, чтобы прервать полосу поражений. Дома сделать это будет легче.

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    СКА-Хабаровск — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. Улыбнется ли удача коллективу Романа Шаронова?
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