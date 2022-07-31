СКА-Хабаровск
«Армейцы» крайне неудачно начали этот сезон. У них два поражения, в связи с чем они находятся в зоне вылета с остальными аутсайдерами.
В первом туре команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. С тем же результатом коллектив уступил клубу «Камаз».
В предстоящем поединке СКА-Хабаровск выступит без своего опорного полузащитника Ильи Петрова, который получил удаление в конце прошлого поединка.
В заключительном матче прошлого сезона СКА проиграл «Акрону». Так что к предстоящему туру он подходит с тремя поражениями подряд.
«Краснодар-2»
«Быки» начали в этом сезоне за здравие, но вот продолжение вышло неудачным. В любом случае первые очки команда набрала и пока что занимает 7 место.
В первом туре чемпионата «Краснодар-2» всухую победил «Шинник», забив ему два гола. Уже в следующем поединке «черно-зеленые» умудрились уйти в минус по забитым голам, пропустив три от тульского «Арсенала».
В прошлом матче команду сильно подвел Рустам Халназаров, которого удалили на 53 минуте встречи. К слову, именно после удаления «Арсенал» начал забивать.
Итого с учетом концовки прошлого сезона «Краснодар-2» выиграл только один матч из четырех.
Прогноз и ставка
Расклад по котировкам следующий: 1.75 букмекеры дают на победу СКА, 4.50 — на победу «Краснодара-2» и 3.75 — на ничью.
СКА не зря является фаворитом. В прошлом сезоне команда очень уверенно играла дома, выиграв 14 домашних матчей из 19. Ну и гости еще ни разу не побеждали в Хабаровске.
После двух неудачных выездов хозяева наверняка заинтересованы в том, чтобы прервать полосу поражений. Дома сделать это будет легче.