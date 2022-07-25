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    «Сантос» потеряет очки на поле «Форталезы»?

    «Форталеза» — «Сантос». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Бразилии 25 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Сантос»
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    «Сантос» выиграл лишь один из восьми предыдущих матчей на выезде в рамках Серии А
    «Сантос» сыграет на выезде против «Форталезы» в рамках 19-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 25 июля, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 25 Июля 2022 года
    Форталеза
  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 01:00 Сантос Сантос
  • Бразилия. Серия А
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    «Форталеза»

    «Форталеза» занимает предпоследнее место в таблице бразильской Серии А, набрав в 18-ти матчах лишь 14 очков.

    Несколько дней назад клуб из штата Сеара проиграл на выезде «РБ Брагантино» (0:1). Но перед этим была победа над «Атлетико Гойяненсе» (1:0).

    Примечательно, что в начале месяца «Форталеза» играла против «Эстудиантеса» в плей-офф Кубка Либертадорес. Команда Марсело Паса уступила аргентинцам по сумме двух матчей.

    А это самый важный факт в контексте предстоящей встречи: «Форталеза» ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата. При этом в трех случаях была зафиксирована ничья.

    «Сантос»

    «Сантос» тем временем находится на девятой строчке после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков.

    В прошлом туре «Сантос» выиграла на своем поле у «Ботафого» (2:0), реабилитировавшись за гостевое поражение от «Аваи» (0:1).

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    Ранее в этом месяце клуб из Сан-Паулу вылетел из Южноамериканского кубка, не сумев пройти венесуэльский «Депортиво Тачира». Кроме того, «Сантос» завершил выступления в Кубке Бразилии, проиграв по сумме двух матчей «Коринтианс».

    «Сантос» выиграл лишь один из восьми предыдущих матчей на выезде в рамках Серии А.

    Прогноз и ставка

    На «Форталезу» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Сантоса» — за 3.86.

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    Скорее всего, будет напряженная игра, далеко не самая интересная для зрителей. Команды будут думать, прежде всего, о результате. И вполне вероятно, что еще одна домашняя встреча «Форталезы» завершится вничью. «Сантос» тоже будет доволен таким результатом.

    Ставка — ничья за 3.30.

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    «Форталеза» — «Сантос»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 25.07.2022. Прогнозы на футбол. «Сантос» потеряет очки на поле «Форталезы»?
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