«Сантос» сыграет на выезде против «Форталезы» в рамках 19-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 25 июля, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

«Форталеза» занимает предпоследнее место в таблице бразильской Серии А, набрав в 18-ти матчах лишь 14 очков.

Несколько дней назад клуб из штата Сеара проиграл на выезде «РБ Брагантино» (0:1). Но перед этим была победа над «Атлетико Гойяненсе» (1:0).

Примечательно, что в начале месяца «Форталеза» играла против «Эстудиантеса» в плей-офф Кубка Либертадорес. Команда Марсело Паса уступила аргентинцам по сумме двух матчей.

А это самый важный факт в контексте предстоящей встречи: «Форталеза» ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата. При этом в трех случаях была зафиксирована ничья.

«Сантос»

«Сантос» тем временем находится на девятой строчке после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков.

В прошлом туре «Сантос» выиграла на своем поле у «Ботафого» (2:0), реабилитировавшись за гостевое поражение от «Аваи» (0:1).

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Ранее в этом месяце клуб из Сан-Паулу вылетел из Южноамериканского кубка, не сумев пройти венесуэльский «Депортиво Тачира». Кроме того, «Сантос» завершил выступления в Кубке Бразилии, проиграв по сумме двух матчей «Коринтианс».

«Сантос» выиграл лишь один из восьми предыдущих матчей на выезде в рамках Серии А.

Прогноз и ставка

На «Форталезу» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Сантоса» — за 3.86.

Скорее всего, будет напряженная игра, далеко не самая интересная для зрителей. Команды будут думать, прежде всего, о результате. И вполне вероятно, что еще одна домашняя встреча «Форталезы» завершится вничью. «Сантос» тоже будет доволен таким результатом.

Ставка — ничья за 3.30.