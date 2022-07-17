Астраханский «Волгарь» сыграет против тольяттинского «Акрона» в первом туре Первой лиги. Матч пройдет 17 июля, начало — в 18:10 мск. «Волгарь» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

«Волгарь» с трудом остался во втором по силе дивизионе по итогам минувшего сезона, завершив чемпионат на 16-й строчке на расстоянии двух очков от зоны вылета.

В прошлом сезоне «Волгарь» забил в 38-ми матчах всего лишь 30 мячей. Хуже играл в атаке только КАМАЗ.

Коэффициенты матча Волгарь — Акрон 1 3.05 X 3.35 2 2.35 Ставка

В июне, вскоре после отпуска, «Волгарь» провел товарищеские матчи с «Текстильщиком» и московским «Торпедо» — оба завершились вничью.

Прогнозы на ФНЛ

А в июле команда Андраника Бабаяна проиграла «Енисею» одержала победу над тульским «Арсеналом».

«Акрон»

«Акрон» тем временем занял девятое место в предыдущем чемпионате ФНЛ, набрав в 38 матчах 58 очков.

Клубу из Тольятти не хватило семи очков для попадания в стыковые матчи за право выхода в российскую Премьер-лигу.

Календарь и таблица ФНЛ

«Акрон» завершил предыдущий сезон с положительной разницей мячей — «+7» (47:40).

В недавних товарищеских матчах «Акрон» уступил казанскому «Рубину» и «Нижнему Новгороду», а также одержал победу над «Крыльями Советов».

Прогноз и ставка

На «Волгарь» в этом матче можно поставить за 2.98, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Акрона» — за 2.36.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами — обе встречи завершились со счетом 1:0.

Не исключено, что в этом сезоне будет что-то подобное. Яркого и результативного футбола в этой игре точно не стоит ждать.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.82.