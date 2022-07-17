«Волгарь»
«Волгарь» с трудом остался во втором по силе дивизионе по итогам минувшего сезона, завершив чемпионат на 16-й строчке на расстоянии двух очков от зоны вылета.
В прошлом сезоне «Волгарь» забил в 38-ми матчах всего лишь 30 мячей. Хуже играл в атаке только КАМАЗ.
Коэффициенты матча Волгарь — Акрон
В июне, вскоре после отпуска, «Волгарь» провел товарищеские матчи с «Текстильщиком» и московским «Торпедо» — оба завершились вничью.
А в июле команда Андраника Бабаяна проиграла «Енисею» одержала победу над тульским «Арсеналом».
«Акрон»
«Акрон» тем временем занял девятое место в предыдущем чемпионате ФНЛ, набрав в 38 матчах 58 очков.
Клубу из Тольятти не хватило семи очков для попадания в стыковые матчи за право выхода в российскую Премьер-лигу.
«Акрон» завершил предыдущий сезон с положительной разницей мячей — «+7» (47:40).
В недавних товарищеских матчах «Акрон» уступил казанскому «Рубину» и «Нижнему Новгороду», а также одержал победу над «Крыльями Советов».
Прогноз и ставка
На «Волгарь» в этом матче можно поставить за 2.98, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Акрона» — за 2.36.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами — обе встречи завершились со счетом 1:0.
Не исключено, что в этом сезоне будет что-то подобное. Яркого и результативного футбола в этой игре точно не стоит ждать.
Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.82.