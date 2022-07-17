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    «Волгарь» и «Акрон» «засушат» игру?

    «Волгарь» — «Акрон». Прогноз (к. 1.82) и ставки на Первую лигу 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Акрон»
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    В прошлом сезоне «Волгарь» забил в 38-ми матчах всего лишь 30 мячей
    Астраханский «Волгарь» сыграет против тольяттинского «Акрона» в первом туре Первой лиги. Матч пройдет 17 июля, начало — в 18:10 мск. «Волгарь» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Июля 2022 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 18:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Волгарь»

    «Волгарь» с трудом остался во втором по силе дивизионе по итогам минувшего сезона, завершив чемпионат на 16-й строчке на расстоянии двух очков от зоны вылета.

    В прошлом сезоне «Волгарь» забил в 38-ми матчах всего лишь 30 мячей. Хуже играл в атаке только КАМАЗ.

    Коэффициенты матча Волгарь — Акрон

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В июне, вскоре после отпуска, «Волгарь» провел товарищеские матчи с «Текстильщиком» и московским «Торпедо» — оба завершились вничью.

    Прогнозы на ФНЛ

    А в июле команда Андраника Бабаяна проиграла «Енисею» одержала победу над тульским «Арсеналом».

    «Акрон»

    «Акрон» тем временем занял девятое место в предыдущем чемпионате ФНЛ, набрав в 38 матчах 58 очков.

    Клубу из Тольятти не хватило семи очков для попадания в стыковые матчи за право выхода в российскую Премьер-лигу.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Акрон» завершил предыдущий сезон с положительной разницей мячей — «+7» (47:40).

    В недавних товарищеских матчах «Акрон» уступил казанскому «Рубину» и «Нижнему Новгороду», а также одержал победу над «Крыльями Советов».

    Прогноз и ставка

    На «Волгарь» в этом матче можно поставить за 2.98, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Акрона» — за 2.36.

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    В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами — обе встречи завершились со счетом 1:0.

    Не исключено, что в этом сезоне будет что-то подобное. Яркого и результативного футбола в этой игре точно не стоит ждать.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.82.

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    «Волгарь» — «Акрон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. «Волгарь» и «Акрон» «засушат» игру?
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