«Лечче» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 июля, начало — в 18:30 мск. «Лечче» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

Эта команда в минувшем сезоне вернулась в элиту итальянского футбола, заняв 1 место в Серии В.

«Лечче» только начал подготовку к новому сезону. И этот контрольный поединок для команды будет премьерным.

Из новичков особые надежды возлагаются на гамбийского форварда Ассана Сисея, неплохо проявившего себя в «Цюрихе».

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Нет сомнений, что «Лечче» будет искать счастье у ворот соперника. Да и вообще. Интересно будет посмотреть на обновленную команду.

«Бохум»

В минувшем сезоне эта команда выступила неплохо. Итоговое 13 место можно назвать приемлемым результатом.

Правда, начало подготовки к новому сезону проходит для команды вполне позитивно. Из пяти контрольных поединков выиграно два при одной неудаче.

Последний поединок вряд ли можно записать в актив. «Бохум» уступил «Падерборну» со счетом 2:0.

Отметим, что на днях состав команды пополнил бывший центральный защитник «Динамо» Иван Ордец. Украинец наверняка усилит немецкий клуб.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бохум» за 1.77, на ничью за 3.84, а на «Лечче» — за 4.87.

Итальянцы наверняка будут действовать вторым номером.

«Бохум» имеет проблемы с надежностью своих тылов .

Обе команды наверняка будут как можно активнее атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.00.