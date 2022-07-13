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    «Лечче» и «Бохум» будут забивать

    «Лечче» — «Бохум». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Бохум»
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    Томас Рейс
    «Лечче» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 июля, начало — в 18:30 мск. «Лечче» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2022 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 18:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Лечче»

    Эта команда в минувшем сезоне вернулась в элиту итальянского футбола, заняв 1 место в Серии В.

    «Лечче» только начал подготовку к новому сезону. И этот контрольный поединок для команды будет премьерным.

    Из новичков особые надежды возлагаются на гамбийского форварда Ассана Сисея, неплохо проявившего себя в «Цюрихе».

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    Нет сомнений, что «Лечче» будет искать счастье у ворот соперника. Да и вообще. Интересно будет посмотреть на обновленную команду.

    «Бохум»

    В минувшем сезоне эта команда выступила неплохо. Итоговое 13 место можно назвать приемлемым результатом.

    Правда, начало подготовки к новому сезону проходит для команды вполне позитивно. Из пяти контрольных поединков выиграно два при одной неудаче.

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    • Последний поединок вряд ли можно записать в актив. «Бохум» уступил «Падерборну» со счетом 2:0.

    Отметим, что на днях состав команды пополнил бывший центральный защитник «Динамо» Иван Ордец. Украинец наверняка усилит немецкий клуб.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бохум» за 1.77, на ничью за 3.84, а на «Лечче» — за 4.87.

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    Итальянцы наверняка будут действовать вторым номером.

    «Бохум» имеет проблемы с надежностью своих тылов.

    Обе команды наверняка будут как можно активнее атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.00.

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