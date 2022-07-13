«Лечче»
Эта команда в минувшем сезоне вернулась в элиту итальянского футбола, заняв 1 место в Серии В.
«Лечче» только начал подготовку к новому сезону. И этот контрольный поединок для команды будет премьерным.
Из новичков особые надежды возлагаются на гамбийского форварда Ассана Сисея, неплохо проявившего себя в «Цюрихе».
Нет сомнений, что «Лечче» будет искать счастье у ворот соперника. Да и вообще. Интересно будет посмотреть на обновленную команду.
«Бохум»
В минувшем сезоне эта команда выступила неплохо. Итоговое 13 место можно назвать приемлемым результатом.
Правда, начало подготовки к новому сезону проходит для команды вполне позитивно. Из пяти контрольных поединков выиграно два при одной неудаче.
Последний поединок вряд ли можно записать в актив. «Бохум» уступил «Падерборну» со счетом 2:0.
Отметим, что на днях состав команды пополнил бывший центральный защитник «Динамо» Иван Ордец. Украинец наверняка усилит немецкий клуб.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бохум» за 1.77, на ничью за 3.84, а на «Лечче» — за 4.87.
Итальянцы наверняка будут действовать вторым номером.
«Бохум»
Обе команды наверняка будут как можно активнее атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.00.