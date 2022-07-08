«Жетысу»
Эта команда выступает в первом дивизионе. Впрочем, «Жетысу» и там не блещет, занимая всего лишь 8 место в таблице.
При этом атакует команда вполне прилично. В 12 матчах забито 18 мячей, притом, что в свои ворота пропущено 13.
В минувшем туре «Жетысу» взял три заслуженных очка. Команда на выезде расправилась с «Игиликом» (0:3).
Матчи с «Астаной» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Жетысу» добыл только одну победу, четырежды уступив.
«Астана»
«Астана» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. На данный момент команда находится как раз на 1 месте.
Причем «Астана» забивает много и обильно — 33 мяча. Да и с обороной все в относительном порядке — 16 пропущенных мячей в 15 матчах.
В минувшем туре чемпионата Казахстана «Астана» добыл три очка. Дома команда разгромила «Мактаарал» (4:0).
Вновь раззабивался Марин Томасов. Опытный хорватский форвард отличился уже 9 голами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.40, на ничью за 4.00, а на «Жетысу» — за 8.20.
«Жетысу» наверняка постарается дать бой фавориту.
«Астана»
Даже при некоторой кадровой ротации «Астана» выглядит на голову сильнее полпреда первого дивизиона. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.02.