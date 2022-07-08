«Жетысу» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 1-го тура Кубка Казахстана. Матч пройдет 8 июля, начало — в 15:00 мск. «Жетысу» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жетысу»

Эта команда выступает в первом дивизионе. Впрочем, «Жетысу» и там не блещет, занимая всего лишь 8 место в таблице.

При этом атакует команда вполне прилично. В 12 матчах забито 18 мячей, притом, что в свои ворота пропущено 13.

В минувшем туре «Жетысу» взял три заслуженных очка. Команда на выезде расправилась с «Игиликом» (0:3).

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Матчи с «Астаной» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Жетысу» добыл только одну победу, четырежды уступив.

«Астана»

«Астана» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. На данный момент команда находится как раз на 1 месте.

Причем «Астана» забивает много и обильно — 33 мяча. Да и с обороной все в относительном порядке — 16 пропущенных мячей в 15 матчах.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Астана» добыл три очка. Дома команда разгромила «Мактаарал» (4:0).

Вновь раззабивался Марин Томасов. Опытный хорватский форвард отличился уже 9 голами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.40, на ничью за 4.00, а на «Жетысу» — за 8.20.

«Жетысу» наверняка постарается дать бой фавориту.

«Астана» прибавил в плане реализации .

Даже при некоторой кадровой ротации «Астана» выглядит на голову сильнее полпреда первого дивизиона. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.02.