«Астана»
Фаворит нынешнего чемпионата не дружит со стабильностью. «Астана» находится на 1 месте в турнирной таблице, однако конкуренты совсем рядом.
С атакой у команды дела обстоят прилично. «Астана» в 14 матчах забила 29 раз — больше всех в лиге.
Коэффициенты матча Астана — Мактаарал
А вот в минувшем туре «Астана» провалилась. На выезде команда по всем статьям уступила «Актобе» (4:1).
Матчи с «Мактааралом» для команды исторически складываются успешно. Из двух очных битв «Астана» выиграла оба раза.
«Мактаарал»
«Мактаарал» борется за выживание в элите. Между тем, на данный момент команда находится на последнем 14 месте.
Причем «Мактаарал» на 4 очка отстает от спасительной 12 позиции. Да и с атакой не все в порядке — 11 голов в 14 матчах.
В минувшем туре чемпионата Казахстана «Мактаарал» не смог добиться победы. Дома команда удовлетворилась лишь паритетом с «Атырау» (1:1).
Вот только не выигрывает «Мактаарал» уже на протяжении трех матчей. Да и вообще, проблем в игре команды немало.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.29, на ничью за 5.15, а на «Мактаарал» — за 8.70.
«Астана»
«Мактаарал» многовато пропускает в свои ворота.
«Астана» немало забивает, и наверняка активно сыграет в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.53.