«Астана» сыграет на своем поле с «Мактааралом» в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 июля, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Мактаарал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

Фаворит нынешнего чемпионата не дружит со стабильностью. «Астана» находится на 1 месте в турнирной таблице, однако конкуренты совсем рядом.

С атакой у команды дела обстоят прилично. «Астана» в 14 матчах забила 29 раз — больше всех в лиге.

Коэффициенты матча Астана — Мактаарал 1 1.23 X 5.40 2 12.00 Ставка

А вот в минувшем туре «Астана» провалилась. На выезде команда по всем статьям уступила «Актобе» (4:1).

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Матчи с «Мактааралом» для команды исторически складываются успешно. Из двух очных битв «Астана» выиграла оба раза.

«Мактаарал»

«Мактаарал» борется за выживание в элите. Между тем, на данный момент команда находится на последнем 14 месте.

Причем «Мактаарал» на 4 очка отстает от спасительной 12 позиции. Да и с атакой не все в порядке — 11 голов в 14 матчах.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Мактаарал» не смог добиться победы. Дома команда удовлетворилась лишь паритетом с «Атырау» (1:1).

Вот только не выигрывает «Мактаарал» уже на протяжении трех матчей. Да и вообще, проблем в игре команды немало.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.29, на ничью за 5.15, а на «Мактаарал» — за 8.70.

«Астана» постарается реабилитироваться за последнюю неудачу .

«Мактаарал» многовато пропускает в свои ворота.

«Астана» немало забивает, и наверняка активно сыграет в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.53.