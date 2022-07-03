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    «Астана» — «Мактаарал». Прогноз, ставка (к. 2.53) на футбол, чемпионат Казахстана, 3 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Мактаарал»
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    Марин Томасов
    «Астана» сыграет на своем поле с «Мактааралом» в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 июля, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Мактаарал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 03 Июля 2022 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 16:00 Мактаарал Мактаарал
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Астана»

    Фаворит нынешнего чемпионата не дружит со стабильностью. «Астана» находится на 1 месте в турнирной таблице, однако конкуренты совсем рядом.

    С атакой у команды дела обстоят прилично. «Астана» в 14 матчах забила 29 раз — больше всех в лиге.

    Коэффициенты матча Астана — Мактаарал

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 12.00
  • Ставка
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    А вот в минувшем туре «Астана» провалилась. На выезде команда по всем статьям уступила «Актобе» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Мактааралом» для команды исторически складываются успешно. Из двух очных битв «Астана» выиграла оба раза.

    «Мактаарал»

    «Мактаарал» борется за выживание в элите. Между тем, на данный момент команда находится на последнем 14 месте.

    Причем «Мактаарал» на 4 очка отстает от спасительной 12 позиции. Да и с атакой не все в порядке — 11 голов в 14 матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата Казахстана «Мактаарал» не смог добиться победы. Дома команда удовлетворилась лишь паритетом с «Атырау» (1:1).

    Вот только не выигрывает «Мактаарал» уже на протяжении трех матчей. Да и вообще, проблем в игре команды немало.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.29, на ничью за 5.15, а на «Мактаарал» — за 8.70.

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    «Астана» постарается реабилитироваться за последнюю неудачу.

    «Мактаарал» многовато пропускает в свои ворота.

    «Астана» немало забивает, и наверняка активно сыграет в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.53.

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    «Астана» — «Мактаарал»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. В Нур-Султане не будет проблем с голами
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