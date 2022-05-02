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    «Огурцы» не проиграют в низовом матче

    «Леганес» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Чемпионат Испании, 2 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Уэска»
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    «Леганес»
    В понедельник, 2 мая, в рамках 38-го тура второй испанской лиги «Леганес» дома сразится с «Уэской». Игра начнется в 19:30 по мск. «Леганес» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Мая 2022 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 19:30 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Леганес»

    «Леганес» некоторое время шел даже в зоне вылета, но смог наладить свою игру и выбрался из подвала. Сейчас он идет ближе к середине турнирной таблицы, где и останется.

    «Огурцы» невнятно проводят финишный отрезок, выиграв только один поединок из семи предыдущих, обыграв еще месяц тому назад на своем поле аутсайдера «Фуэнлабраду» со счетом 3:2.

    Коэффициенты матча Леганес — Уэска

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.25
  • Ставка
    •

    Помимо этого, «зелено-белые» в данном отрезке три поединка проиграли и столько же встреч свели вничью. Одна из этих мировых пришлась на прошлый тур — в гостях с соседом по турнирке «Луго» 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Что касается домашней статистики, то она у «Леганеса» довольно-таки неплохая. Так за последние 12 игр он проиграл лишь раз при шести мировых исходах и пяти викториях.

    «Уэска»

    «Уэска», которая вылетела в прошлом сезоне из Примеры, сходу вернуться в элиту не сможет. Она идет в середине турнирной таблицы, и в лучшем случае сможет подняться на пару строк выше.

    Стоит отметить, что «оскенцы» вот уже как шесть туров в чемпионате не знают горечи поражений, поровну поделив в данном отрезке мировые результаты и выигрыши.

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    • Свои же две последние игры «сине-гранатовые» свели вничью, поочередно поделив очки с «Сарагосой» 1:1 на своем поле и с «Тенерифе» 0:0 в выездном поединке.

    Вне родных стен «Уэска» не проигрывает вот уже три матча, дважды победив за этот период, а перед этим она в гостях уступила в трех из четырех матчей при одной мировой.

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    В первом круге сильнее был «Леганес» 2:0, а в позапрошлом сезоне еще в Примере эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.50, победа «Уэски» — 2.90, ничья — 3.00.

    «Огурцы» на своем поле выступают неплохо, а «Уэска» гостевые матчи проводит неровно, при этом оба коллектива не особо результативны. Так что исходя из этого рискнем поставить на двойной исход — 1Х + ТМ 2,5.

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    «Леганес» — «Уэска»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. «Огурцы» не проиграют в низовом матче
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