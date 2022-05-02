В понедельник, 2 мая, в рамках 38-го тура второй испанской лиги «Леганес» дома сразится с «Уэской». Игра начнется в 19:30 по мск. «Леганес» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» некоторое время шел даже в зоне вылета, но смог наладить свою игру и выбрался из подвала. Сейчас он идет ближе к середине турнирной таблицы, где и останется.

«Огурцы» невнятно проводят финишный отрезок, выиграв только один поединок из семи предыдущих, обыграв еще месяц тому назад на своем поле аутсайдера «Фуэнлабраду» со счетом 3:2.

Коэффициенты матча Леганес — Уэска 1 2.35 X 3.15 2 3.25 Ставка

Помимо этого, «зелено-белые» в данном отрезке три поединка проиграли и столько же встреч свели вничью. Одна из этих мировых пришлась на прошлый тур — в гостях с соседом по турнирке «Луго» 0:0.

Все прогнозы на футбол

Что касается домашней статистики, то она у «Леганеса» довольно-таки неплохая. Так за последние 12 игр он проиграл лишь раз при шести мировых исходах и пяти викториях.

«Уэска»

«Уэска», которая вылетела в прошлом сезоне из Примеры, сходу вернуться в элиту не сможет. Она идет в середине турнирной таблицы, и в лучшем случае сможет подняться на пару строк выше.

Стоит отметить, что «оскенцы» вот уже как шесть туров в чемпионате не знают горечи поражений, поровну поделив в данном отрезке мировые результаты и выигрыши.

Свои же две последние игры «сине-гранатовые» свели вничью, поочередно поделив очки с «Сарагосой» 1:1 на своем поле и с «Тенерифе» 0:0 в выездном поединке.

Вне родных стен «Уэска» не проигрывает вот уже три матча, дважды победив за этот период, а перед этим она в гостях уступила в трех из четырех матчей при одной мировой.

В первом круге сильнее был «Леганес» 2:0, а в позапрошлом сезоне еще в Примере эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.50, победа «Уэски» — 2.90, ничья — 3.00.

«Огурцы» на своем поле выступают неплохо, а «Уэска» гостевые матчи проводит неровно, при этом оба коллектива не особо результативны. Так что исходя из этого рискнем поставить на двойной исход — 1Х + ТМ 2,5.