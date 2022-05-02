«Леганес»
«Леганес» некоторое время шел даже в зоне вылета, но смог наладить свою игру и выбрался из подвала. Сейчас он идет ближе к середине турнирной таблицы, где и останется.
«Огурцы» невнятно проводят финишный отрезок, выиграв только один поединок из семи предыдущих, обыграв еще месяц тому назад на своем поле аутсайдера «Фуэнлабраду» со счетом 3:2.
Коэффициенты матча Леганес — Уэска
Помимо этого, «зелено-белые» в данном отрезке три поединка проиграли и столько же встреч свели вничью. Одна из этих мировых пришлась на прошлый тур — в гостях с соседом по турнирке «Луго» 0:0.
Что касается домашней статистики, то она у «Леганеса» довольно-таки неплохая. Так за последние 12 игр он проиграл лишь раз при шести мировых исходах и пяти викториях.
«Уэска»
«Уэска», которая вылетела в прошлом сезоне из Примеры, сходу вернуться в элиту не сможет. Она идет в середине турнирной таблицы, и в лучшем случае сможет подняться на пару строк выше.
Стоит отметить, что «оскенцы» вот уже как шесть туров в чемпионате не знают горечи поражений, поровну поделив в данном отрезке мировые результаты и выигрыши.
Свои же две последние игры «сине-гранатовые» свели вничью, поочередно поделив очки с «Сарагосой» 1:1 на своем поле и с «Тенерифе» 0:0 в выездном поединке.
Вне родных стен «Уэска» не проигрывает вот уже три матча, дважды победив за этот период, а перед этим она в гостях уступила в трех из четырех матчей при одной мировой.
В первом круге сильнее был «Леганес» 2:0, а в позапрошлом сезоне еще в Примере эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.50, победа «Уэски» — 2.90, ничья — 3.00.
«Огурцы» на своем поле выступают неплохо, а «Уэска» гостевые матчи проводит неровно, при этом оба коллектива не особо результативны. Так что исходя из этого рискнем поставить на двойной исход — 1Х + ТМ 2,5.