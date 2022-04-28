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    «Челси» находится в прекрасной форме

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Англии, 28 апреля 2022 года

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле против «Челси» в рамках 37-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится 28 апреля. начало — 21:45 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Апреля 2022 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 21:45 Челси Челси
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» сдали свои позиции и в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 54 очка за 34 матча. Отставание от 4-го места составляет 6 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «МЮ» 3 раза сыграл вничью, 5 раз терпел поражения и всего 2 раза смог одержать победу.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Челси

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
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    В АПЛ «красные дьяволы» за последние 5 матчей смогли одержать победу лишь один раз в поединке против «Норвича» два тура назад, завершив его со счётом 3:2. После этого команда встречалась с «Ливерпулем» на выезде, где потерпела разгромное поражение со счётом 4:0.

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    А в последнем туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» так же на выезде играл против «Арсенала» и так же показал ужасную игру проиграв лондонцам со счётом 3:1.

    «Челси»

    «Синие», наоборот, набрали ход и смогли подняться на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 65 очков за 32 матча. Расположившийся ниже «Арсенал» отстаёт на 5 баллов и сыграл на 1 матч больше.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Челси» 3 раза проиграл своим соперникам и 7 раз смог порадовать болельщиков победами.

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    • В Лиге Чемпионов «Челси» смог одолеть мадридский «Реал» в 1/4 и по сумме двух матчей одержал победу со счётом 5:4. А в 1/2 Кубка Англии «синие» прошли «Кристал Пэлас» выиграв у них на своём поле — 2:0.

    В Премьер-лиге Англии «Челси» так же демонстрирует прекрасные результаты. В последнем туре команда встречалась с «Вест Хэмом» и минимально обыграла их со счётом 1:0, а за тур до этого была единственная осечка «синих» в матче против «Арсенала», которому они проиграли — 2:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 3.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а поеду «Челси» — за 2.30.

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    Прогноз — «МЮ» завершает сезон в ужасном состоянии, команда не может выйти из кризиса и не вселяет никаких надежд. «Челси», наоборот, набрав форму и легко справляется даже с самыми сложными оппонентами. Поэтому «синие» воспользуются ужасной формой соперника и одержат победу, которая ускользнула от них в первом круге.

    Ставка — «Челси» победа за 2.30.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» находится в прекрасной форме
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