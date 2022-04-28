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    На «Олд Траффорд» будет голепад?

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Дерзкая ставка за 5.35 на матч АПЛ 28 апреля 2022 года

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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 21:45 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Апреля 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 21:45 Челси Челси
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» постепенно теряет шансы на выход в Лигу чемпионов. Команда Ральфа Рангника совсем не балует стабильностью.

    Вот и два своих последних матча манкунианцы проиграли с общим счетом 1:7. И это притом, что Криштиану Роналду своими 16 голами тащит команду выше.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Челси

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.18
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» уступил. На выезде команда Рангника по всем статьям проиграла «Арсеналу» (3:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Из пяти последних очных поединков с земляками «Манчестер Юнайтед» выиграл один раз при одной неудаче. А три последних матча завершились вничью.

    «Челси»

    «Челси» наверняка останется на нынешнем третьем месте. Правда, отрыв даже от 4 места составляет 5 очков.

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    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.32, на ничью за 3.70, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.18.

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    «Манчестер Юнайтед» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

    Команда Тухеля смотрится монолитнее манкунианцев.

    Обе команды имеют в своих составах прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка (5.35), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. На «Олд Траффорд» будет голепад?
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