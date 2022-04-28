«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 21:45 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» постепенно теряет шансы на выход в Лигу чемпионов. Команда Ральфа Рангника совсем не балует стабильностью.

Вот и два своих последних матча манкунианцы проиграли с общим счетом 1:7. И это притом, что Криштиану Роналду своими 16 голами тащит команду выше.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Челси 1 3.25 X 3.55 2 2.18 Ставка

В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» уступил. На выезде команда Рангника по всем статьям проиграла «Арсеналу» (3:1).

Все прогнозы на АПЛ

Из пяти последних очных поединков с земляками «Манчестер Юнайтед» выиграл один раз при одной неудаче. А три последних матча завершились вничью.

«Челси»

«Челси» наверняка останется на нынешнем третьем месте. Правда, отрыв даже от 4 места составляет 5 очков.

Команда Томаса Тухеля из пяти последних своих матчей выиграла в четырех. Проиграли «аристократы» только «Арсенала» (2:4).

В минувшем туре АПЛ «Челси» с трудом добыл три очка. Точный удар Кристиана Пулишича принес команде викторию над «Вест Хэмом».

В этом матче не сыграют Матео Ковачич и Каллум Хадсон-Одои. Оба этих игрока оказались в клубном лазарете.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.32, на ничью за 3.70, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.18.

«Манчестер Юнайтед» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

Команда Тухеля смотрится монолитнее манкунианцев .

Обе команды имеют в своих составах прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.