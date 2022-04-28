«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» постепенно теряет шансы на выход в Лигу чемпионов. Команда Ральфа Рангника совсем не балует стабильностью.
Вот и два своих последних матча манкунианцы проиграли с общим счетом 1:7. И это притом, что Криштиану Роналду своими 16 голами тащит команду выше.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Челси
В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» уступил. На выезде команда Рангника по всем статьям проиграла «Арсеналу» (3:1).
Из пяти последних очных поединков с земляками «Манчестер Юнайтед» выиграл один раз при одной неудаче. А три последних матча завершились вничью.
«Челси»
«Челси» наверняка останется на нынешнем третьем месте. Правда, отрыв даже от 4 места составляет 5 очков.
Команда Томаса Тухеля из пяти последних своих матчей выиграла в четырех. Проиграли «аристократы» только «Арсенала» (2:4).
В минувшем туре АПЛ «Челси» с трудом добыл три очка. Точный удар Кристиана Пулишича принес команде викторию над «Вест Хэмом».
В этом матче не сыграют Матео Ковачич и Каллум Хадсон-Одои. Оба этих игрока оказались в клубном лазарете.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.32, на ничью за 3.70, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.18.
«Манчестер Юнайтед» в последних матчах выглядел не лучшим образом.
Команда Тухеля
Обе команды имеют в своих составах прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.