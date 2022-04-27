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    И в этот раз БАТЭ покажет класс!

    БАТЭ — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Кубок Белоруссии, 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Неман»
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    Станислав Драгун
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках полуфинала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 19:30 мск. БАТЭ — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 27 Апреля 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 19:30 Неман Неман
  • Гродно
    •

    БАТЭ

    БАТЭ начал сезон на надлежащем для себя уровне. По итогам пяти туров команда оккупировала законное 1 место в таблице.

    Предыдущий тур чемпионата команда также провела ударно. Дома был обыгран «Гомель» со счетом 2:1.

    Борисовцам нельзя допустить недооценки «Немана». Особенно после поражения в первом поединке (2:1).

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    Против «Немана» борисовцы традиционно играют весьма сложно. Из пяти последних очных поединков команда трижды победила, дважды уступив.

    «Неман»

    «Неман» с первых туров показывает весьма пристойный уровень игры. В 5 матчах команда набрала 9 очков, и находится на 5 месте в турнирной таблице.

    Главным бичом «Немана» является не самая сильная атака. Гродненцы забивают чуть чаще гола за игру: 6 голов в 5 матчах.

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    • Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды довольно успешно. Домашняя ничья с действующим чемпионом (1:1) — вполне рабочий результат.

    Два последних своих поединка гродненцы свели вничью с одинаковым счетом (1:1). До того «Неман» дважды подряд побеждал, причем тоже с одинаковым счетом (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.58, на ничью за 4.06, а на «Неман» — за 6.05.

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    БАТЭ выглядит сильнее всех своих соперников во внутренних турнирах.

    «Неман» наверняка сыграет вторым номером.

    Хозяева наверняка будут максимально мотивированы как можно скорее отыграть гандикап в один мяч. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.70.

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    БАТЭ — «Неман»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на футбол. И в этот раз БАТЭ покажет класс!
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