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    Уйдет ли «Барнсли» с последней строки?

    «Барнсли» — «Блэкпул». Прогноз, ставка (к. 2.96) на футбол, Чемпионшип, 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Блэкпул»
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    «Барнсли»
    Во вторник, 26 апреля, в перенесенном матче 27-го тура английского Чемпионшипа «Барнсли» на своем поле примет «Блэкпул». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Барнсли» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Апреля 2022 года
    Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
    •  Барнсли 21:45 Блэкпул Блэкпул
  • Англия. Чемпионшип
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    «Барнсли»

    «Барнсли» уже официально оформил свой вылет в Лигу 1 — третий дивизион Англии. За 43 матча команда набрала лишь 30 очков и идет на самом дне турнирнки.

    Последний раз «шахтеры» побеждали аж в середине марта, когда дома одолели «Бристоль Сити» со счетом 2:1. После этого они выдали 6-матчевую безвыигрышную серию.

    Коэффициенты матча Барнсли — Блэкпул

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В этот период «дворняги» дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Два из них пришлись как раз на минувшие два тура — дома 0:2 от «Питерборо» и в гостях 1:2 от «Хаддерсфилда».

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    В родных же стенах «Барнсли» проиграл только одну игру из семи последних. Еще в этот период коллектив три раза победил и столько же встреч свел вничью.

    «Блэкпул»

    «Блэкпул» уже не решает никаких турнирных задач. Сейчас он с 57 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В лучшем случае коллектив сможет на пару строк подняться.

    В своей последней проведенной игре «мандарины» сыграли вничью 1:1 на выезде с «Лутоном», а ранее у себя дома разгромили «Бирмингем» со счетом 6:1. Этим результатом они прервали свою безвыигрышную серию, составлявшую из пять матчей.

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    • В этот неудачный период команда смогла два поединка свести вничью и потерпела три поражения. Правда, только одно фиаско в данном отрезке было безнадежным.

    На чужом поле «Блэкпул» играет гораздо слабее, чем дома. Из 13 предыдущих выездных матчей он выиграл только один, а проиграл шесть.

    В первом круге «Блэкпул» дома одолел «Барнсли» со счетом 1:0, а перед этим две игры подряд выигрывали «шахтеры».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Блэкпула» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Барнсли» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.44.

    Данный поединок уже не будет иметь никакого турнирного значения, но так как хозяева постараются покинуть последнюю строку, то рискнем здесь поставить на их победу.

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    «Барнсли» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (2.96), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на футбол. Уйдет ли «Барнсли» с последней строки?
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