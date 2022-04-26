Во вторник, 26 апреля, в перенесенном матче 27-го тура английского Чемпионшипа «Барнсли» на своем поле примет «Блэкпул». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Барнсли» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли» уже официально оформил свой вылет в Лигу 1 — третий дивизион Англии. За 43 матча команда набрала лишь 30 очков и идет на самом дне турнирнки.

Последний раз «шахтеры» побеждали аж в середине марта, когда дома одолели «Бристоль Сити» со счетом 2:1. После этого они выдали 6-матчевую безвыигрышную серию.

Коэффициенты матча Барнсли — Блэкпул 1 2.85 X 3.40 2 2.45 Ставка

В этот период «дворняги» дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Два из них пришлись как раз на минувшие два тура — дома 0:2 от «Питерборо» и в гостях 1:2 от «Хаддерсфилда».

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В родных же стенах «Барнсли» проиграл только одну игру из семи последних. Еще в этот период коллектив три раза победил и столько же встреч свел вничью.

«Блэкпул»

«Блэкпул» уже не решает никаких турнирных задач. Сейчас он с 57 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В лучшем случае коллектив сможет на пару строк подняться.

В своей последней проведенной игре «мандарины» сыграли вничью 1:1 на выезде с «Лутоном», а ранее у себя дома разгромили «Бирмингем» со счетом 6:1. Этим результатом они прервали свою безвыигрышную серию, составлявшую из пять матчей.

В этот неудачный период команда смогла два поединка свести вничью и потерпела три поражения. Правда, только одно фиаско в данном отрезке было безнадежным.

На чужом поле «Блэкпул» играет гораздо слабее, чем дома. Из 13 предыдущих выездных матчей он выиграл только один, а проиграл шесть.

В первом круге «Блэкпул» дома одолел «Барнсли» со счетом 1:0, а перед этим две игры подряд выигрывали «шахтеры».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Блэкпула» предлагают — 2.45.

На викторию «Барнсли» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.44.

Данный поединок уже не будет иметь никакого турнирного значения, но так как хозяева постараются покинуть последнюю строку, то рискнем здесь поставить на их победу.