«Барнсли»
«Барнсли» уже официально оформил свой вылет в Лигу 1 — третий дивизион Англии. За 43 матча команда набрала лишь 30 очков и идет на самом дне турнирнки.
Последний раз «шахтеры» побеждали аж в середине марта, когда дома одолели «Бристоль Сити» со счетом 2:1. После этого они выдали 6-матчевую безвыигрышную серию.
Коэффициенты матча Барнсли — Блэкпул
В этот период «дворняги» дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Два из них пришлись как раз на минувшие два тура — дома 0:2 от «Питерборо» и в гостях 1:2 от «Хаддерсфилда».
В родных же стенах «Барнсли» проиграл только одну игру из семи последних. Еще в этот период коллектив три раза победил и столько же встреч свел вничью.
«Блэкпул»
«Блэкпул» уже не решает никаких турнирных задач. Сейчас он с 57 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В лучшем случае коллектив сможет на пару строк подняться.
В своей последней проведенной игре «мандарины» сыграли вничью 1:1 на выезде с «Лутоном», а ранее у себя дома разгромили «Бирмингем» со счетом 6:1. Этим результатом они прервали свою безвыигрышную серию, составлявшую из пять матчей.
В этот неудачный период команда смогла два поединка свести вничью и потерпела три поражения. Правда, только одно фиаско в данном отрезке было безнадежным.
На чужом поле «Блэкпул» играет гораздо слабее, чем дома. Из 13 предыдущих выездных матчей он выиграл только один, а проиграл шесть.
В первом круге «Блэкпул» дома одолел «Барнсли» со счетом 1:0, а перед этим две игры подряд выигрывали «шахтеры».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Блэкпула» предлагают — 2.45.
На викторию «Барнсли» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.44.
Данный поединок уже не будет иметь никакого турнирного значения, но так как хозяева постараются покинуть последнюю строку, то рискнем здесь поставить на их победу.