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    «Дачники» позволят себе расслабиться

    «Борнмут» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, Чемпионшип, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Фулхэм»
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    «Борнмут»
    «Борнмут» дома сыграет против «Фулхэма» в 44-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 23 апреля, начало — в 17:00 по мск. «Борнмут» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Апреля 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Борнмут»

    В турнирной таблице Чемпионшипа «Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на четыре пункта, но при этом имеет пару игр в запасе, так что имеет хорошие шансы на прямой билет в элиту.

    К данному поединку коллектив подходит после крупной гостевой победы «Ковентри Сити» со счетом 3:0. Перед этим он не смог выиграть на протяжении трех игр подряд, дважды сыграв вничью в этот период и раз уступив.

    Коэффициенты матча Борнмут — Фулхэм

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
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    До этого «вишни» имели 5-матчевую беспроигрышную серию, где два поединка свели мировыми результатами и трижды уходили с поля победителями. Причем два выигрыша были домашними — над «Бристоль Сити» 3:2 и «Дерби» 2:0.

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    Вот уже как семь игр подряд «Борнмут» не проигрывает в родных стенах, четыре раза победив за этот период при трех ничьих.

    «Фулхэм»

    После домашней победы в прошлом туре над «Престоном» со счетом 3:0, «Фулхэм» досрочно обеспечил себе путевку в элиту английского футбола.

    Перед этим лондонский клуб потерпел два подряд поражения, проиграв дома 1:3 «Ковентри» 1:2 в гостях «Дерби». Отметим, что до этих неудач у них было лишь два фиаско за 16 поединков.

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    • В последних четырех выездных встречах Чемпионшипа «дачники» чередовали поражения с викториями, а до этой серии они выиграл пять гостевых игр подряд.

    В первом круге в Лондоне эти команды расписали мировую со счетом 1:1. И данная встреча стала для них первой за последние почти три года.

    Прогноз и ставка на «Борнмут» — «Фулхэм»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 2.31, победа «Фулхэма» — 3.07, ничья — 3.60.

    Так как «дачники» уже утратили турнирную мотивацию, а «вишням» очень важны эти три очка, то в данном противостоянии ставим на викторию хозяев.

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    «Борнмут» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Дачники» позволят себе расслабиться
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