«Интер»
«Интер» в минувшем туре чемпионата имел все шансы обогнать лидера. Однако даже победа над «Специей» (1:3) не дала такого эффекта.
Более того, «Интер» в первой встрече с «Миланом» достиг лишь ничьей. Так что команда имеет все шансы показательно одолеть земляков в Кубке Италии.
Коэффициенты матча Интер — Милан
У команды Симоне Индзаги почти идеальная кадровая ситуация. В строю все сильнейшие исполнители, а в атаке шикарно выглядит Лаутаро Мартинес.
Из пяти последних очных поединков с земляками «Интер» выиграл в двух. И лишь один завершился для команды неудачей.
«Милан»
«Милан» пока лидирует в Серии А, опережая «Интер» на два пункта. Между тем, у «россонери» на один сыгранный матч больше.
«Милан» перед поединком имеет кадровые проблемы. Травмированы Златан Ибрагимович, Симон Кьер и Алессандро Флоренци.
Зато рвется в бой опытнейший форвард Оливье Жиру. Француз стал героем февральского дерби, оформив дубль.
В минувшем же туре миланцы также добыли три очка. Дома «россонери» не оставили шансов «Дженоа» (2:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.10, на ничью за 3.58, а на «Милан» — за 3.82.
«Интер»
«Милан» не пропускает уже в семи (!) матчах к ряду.
В составе «Интера» имеется прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Интера» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.