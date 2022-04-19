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    Уверенная победа «Интера»?

    «Интер» — «Милан». Дерзкая ставка за 5.10 на матч Кубка Италии 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Милан»
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    Лаутаро Мартинес
    «Интер» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках полуфинала Кубка Италии. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Апреля 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Интер»

    «Интер» в минувшем туре чемпионата имел все шансы обогнать лидера. Однако даже победа над «Специей» (1:3) не дала такого эффекта.

    Более того, «Интер» в первой встрече с «Миланом» достиг лишь ничьей. Так что команда имеет все шансы показательно одолеть земляков в Кубке Италии.

    Коэффициенты матча Интер — Милан

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
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    У команды Симоне Индзаги почти идеальная кадровая ситуация. В строю все сильнейшие исполнители, а в атаке шикарно выглядит Лаутаро Мартинес.

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    Из пяти последних очных поединков с земляками «Интер» выиграл в двух. И лишь один завершился для команды неудачей.

    «Милан»

    «Милан» пока лидирует в Серии А, опережая «Интер» на два пункта. Между тем, у «россонери» на один сыгранный матч больше.

    «Милан» перед поединком имеет кадровые проблемы. Травмированы Златан Ибрагимович, Симон Кьер и Алессандро Флоренци.

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    • Зато рвется в бой опытнейший форвард Оливье Жиру. Француз стал героем февральского дерби, оформив дубль.

    В минувшем же туре миланцы также добыли три очка. Дома «россонери» не оставили шансов «Дженоа» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.10, на ничью за 3.58, а на «Милан» — за 3.82.

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    «Интер» выиграл три своих последних поединка.

    «Милан» не пропускает уже в семи (!) матчах к ряду.

    В составе «Интера» имеется прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Интера» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Интера»?
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