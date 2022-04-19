«Интер» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках полуфинала Кубка Италии. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» в минувшем туре чемпионата имел все шансы обогнать лидера. Однако даже победа над «Специей» (1:3) не дала такого эффекта.

Более того, «Интер» в первой встрече с «Миланом» достиг лишь ничьей. Так что команда имеет все шансы показательно одолеть земляков в Кубке Италии.

Коэффициенты матча Интер — Милан 1 2.05 X 3.55 2 3.90 Ставка

У команды Симоне Индзаги почти идеальная кадровая ситуация. В строю все сильнейшие исполнители, а в атаке шикарно выглядит Лаутаро Мартинес.

Все прогнозы на футбол

Из пяти последних очных поединков с земляками «Интер» выиграл в двух. И лишь один завершился для команды неудачей.

«Милан»

«Милан» пока лидирует в Серии А, опережая «Интер» на два пункта. Между тем, у «россонери» на один сыгранный матч больше.

«Милан» перед поединком имеет кадровые проблемы. Травмированы Златан Ибрагимович, Симон Кьер и Алессандро Флоренци.

Зато рвется в бой опытнейший форвард Оливье Жиру. Француз стал героем февральского дерби, оформив дубль.

В минувшем же туре миланцы также добыли три очка. Дома «россонери» не оставили шансов «Дженоа» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.10, на ничью за 3.58, а на «Милан» — за 3.82.

«Интер» выиграл три своих последних поединка .

«Милан» не пропускает уже в семи (!) матчах к ряду.

В составе «Интера» имеется прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Интера» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.