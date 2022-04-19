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    «Интер» наконец-то выиграет у «Милана»?

    «Интер» — «Милан». Прогноз (к. 2.13) и ставки на Кубок Италии 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Милан»
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    Первый матч между «Интером» и «Миланом» завершился вничью 0:0
    «Интер» и «Милан» встретятся в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Игра пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Апреля 2022 года
    Интер
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    «Интер»

    «Интер» несколько дней назад выиграл на выезде у «Специи» (3:1), благодаря чему продлил серию без поражений до девяти матчей.

    Последний раз команда Симоне Индзаги проигрывала в конце февраля, когда уступила на своем поле «Сассуоло».

    Коэффициенты матча Интер — Милан

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
    •

    С тех пор «Интер» одержал пять побед и четыре раза сыграл вничью. Но в контексте предстоящего матча важно отметить, что «нерадзурри» перед недавней встречей со «Специей» выиграли у «Ювентуса» и «Вероны».

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  • 04/04/2022

    • Очевидно, что сейчас «Интер» в заметно лучшем состоянии, чем в тот период, когда состоялся первый матч с «Миланом», завершившийся со счетом 0:0.

    «Милан»

    «Милан» тем временем продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. Правда, отрыв от «Интера» составляет лишь одно очко и при этом у конкурента есть игра в запасе.

    «Милан» ни разу не проигрывал в 14-ти предыдущих матчах, но его футбол в последнее время совершенно не впечатляет.

    Апреля «россонери» начали с двух ничейных матчей — с «Болоньей» и «Торино». Обе игры завершились со счетом 0:0.

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    В прошлую пятницу «Милан» выиграл на своем поле у «Дженоа» (2:0). Но акцентировать внимание на этой победе, учитывая уровень соперника, нет никакого смысла.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Милана» — за 3.88.

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    «Интер» еще ни разу в этом сезоне не выигрывал в дерби, хотя во всех предыдущих случаях считался фаворитом.

    Более того, в начале февраля команда Индзаги уступила «Милану» (1:2) в важнейшем матче Серии А. Хотя по игре соперник выглядел, мягко говоря, так себе.

    «Интер», кажется, наконец-то пришел в себя и готов взять реванш. «Милану» с его очень блеклой игрой в атаке будет очень сложно рассчитывать на победу.

    Ставка — победа «Интера» за 2.13. А еще есть дерзкая ставка за 5.10.

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    «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» наконец-то выиграет у «Милана»?
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