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    «Лесники» справятся с «дроздами»

    «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Чемпионшип, 18 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич»
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    «Ноттингем Форест»
    В 43-м туре первенства первой английской лиги «Ноттингем Форест» в родных стенах сразится с «Вест Бромвичем». Игра пройдет 18 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ноттингем Форест 22:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Ноттингем Форест»

    С 67 набранными очками «Ноттингем Форест» находится на пятой строке в турнирной таблице Чемпионшипа. На первые две строки он не претендуем, а от седьмой оторвался лишь на четыре балла, но имеет две игры в запасе.

    В своей последней игре первенства «лесники» потерпели выездное фиаско от «Лутона» со счетом 0:1. Этой неудачей они прервали свою 10-матчевую серию без поражений.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Вест Бромвич

  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    В этот удачный период коллектив три матча свел вничью и добыл семь викторий. Причем перед поражением в прошлом туре у него было пять победных матчей подряд.

    Все прогнозы на футбол

    На своем стадионе «Ноттингем» в рамках чемпионата последний раз уступал аж в конце декабря. Сейчас у него 8-матчевая беспроигрышная домашняя серия, в которой семь игр он выиграл.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа и вряд ли сможет зацепиться за зону плей-офф, так как отстает от нее на пять пунктов, сыграв при этом на пару игр больше конкурентов.

    За последние восемь матчей первенства «дрозды» потерпели только два фиаско. Также в этот период они расписали две мировые и смогли добиться четырех выигрышей.

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    • В минувшем туре «Вест Бромвич» переиграл на своей территории «Блэкпул» со счетом 2:1, а игровым днем ранее он уступил «Сток Сити» 1:3 в родных пенатах.

    У коллектива лишь одна победа за последние десять гостевых встреч первенства, а также две ничьи и аж семь поражений. Причем был даже отрезок из шести фиаско подряд.

    Стоит отметить, что за последние пять очных матчей четыре из них они свели вничью и раз победа была за «дроздами».

    Прогноз и ставка на «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.52.

    Учитывая то как слабо играет в гостях «Вест Бромвич», а «лесникам» очень нужны три очка для сохранения места в плей-офф, то рекомендуем здесь ставить на викторию принимающей стороны.

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    «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лесники» справятся с «дроздами»
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