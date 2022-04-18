В 43-м туре первенства первой английской лиги «Ноттингем Форест» в родных стенах сразится с «Вест Бромвичем». Игра пройдет 18 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

С 67 набранными очками «Ноттингем Форест» находится на пятой строке в турнирной таблице Чемпионшипа. На первые две строки он не претендуем, а от седьмой оторвался лишь на четыре балла, но имеет две игры в запасе.

В своей последней игре первенства «лесники» потерпели выездное фиаско от «Лутона» со счетом 0:1. Этой неудачей они прервали свою 10-матчевую серию без поражений.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Вест Бромвич 1 2.03 X 3.50 2 3.65 Ставка

В этот удачный период коллектив три матча свел вничью и добыл семь викторий. Причем перед поражением в прошлом туре у него было пять победных матчей подряд.

Все прогнозы на футбол

На своем стадионе «Ноттингем» в рамках чемпионата последний раз уступал аж в конце декабря. Сейчас у него 8-матчевая беспроигрышная домашняя серия, в которой семь игр он выиграл.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа и вряд ли сможет зацепиться за зону плей-офф, так как отстает от нее на пять пунктов, сыграв при этом на пару игр больше конкурентов.

За последние восемь матчей первенства «дрозды» потерпели только два фиаско. Также в этот период они расписали две мировые и смогли добиться четырех выигрышей.

В минувшем туре «Вест Бромвич» переиграл на своей территории «Блэкпул» со счетом 2:1, а игровым днем ранее он уступил «Сток Сити» 1:3 в родных пенатах.

У коллектива лишь одна победа за последние десять гостевых встреч первенства, а также две ничьи и аж семь поражений. Причем был даже отрезок из шести фиаско подряд.

Стоит отметить, что за последние пять очных матчей четыре из них они свели вничью и раз победа была за «дроздами».

Прогноз и ставка на «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.08.

На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.52.

Учитывая то как слабо играет в гостях «Вест Бромвич», а «лесникам» очень нужны три очка для сохранения места в плей-офф, то рекомендуем здесь ставить на викторию принимающей стороны.