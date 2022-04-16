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    Сдержит ли «Вольфсбург» «Дортмунд»?

    «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург». Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Германии 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург»
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    «Дортмунд» идет на втором месте
    «Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Апреля 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «Боруссия» Дортмунд

    Подопечные Марко Розе расположились на 2-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги набрав 60 очков. Из-за проигрыша в предпоследнем туре отставание от лидера «Баварии» выросло на 9 баллов.

    За последние 11 матчей во всех турнирах «шмели» 3 раза проигрывали своим соперникам, 5 раз смогли одержать победы и 3 раза довольствовались ничейным результатам.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Вольфсбург

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  • 1.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
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    В позапрошлом матче дортмундцы дома уступили «Лейпцигу» со счетом 1:4. Второе крупное поражение «Боруссии» в чемпионате прервало 6-матчевую беспроигрышную серию команды в Бундеслиге.

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    В последнем туре коллектив сумел переиграть «Штутгарт» (2:0) на выезде.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» находится в эпицентре борьбы за выживание. На данный момент команда занимает крайне низкое 13 место в таблице.

    Гандикап от зоны стыков составляет восемь очков. Однако атака не блещет результативностью: всего 33 мяча в 28 матчах.

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    • В последних восьми турах «Волки» потерпели одно поражение, когда в позапрошлом туре разгромно уступили «Аугсбургу» (3:0).

    В последнем матче Бундеслиги команда разгромила на своем поле «Арминию» (4:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.

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    «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Вольфсбург» «Дортмунд»?
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