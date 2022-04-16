«Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Подопечные Марко Розе расположились на 2-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги набрав 60 очков. Из-за проигрыша в предпоследнем туре отставание от лидера «Баварии» выросло на 9 баллов.

За последние 11 матчей во всех турнирах «шмели» 3 раза проигрывали своим соперникам, 5 раз смогли одержать победы и 3 раза довольствовались ничейным результатам.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Вольфсбург 1 1.50 X 4.50 2 6.20 Ставка

В позапрошлом матче дортмундцы дома уступили «Лейпцигу» со счетом 1:4. Второе крупное поражение «Боруссии» в чемпионате прервало 6-матчевую беспроигрышную серию команды в Бундеслиге.

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В последнем туре коллектив сумел переиграть «Штутгарт» (2:0) на выезде.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» находится в эпицентре борьбы за выживание. На данный момент команда занимает крайне низкое 13 место в таблице.

Гандикап от зоны стыков составляет восемь очков. Однако атака не блещет результативностью: всего 33 мяча в 28 матчах.

В последних восьми турах «Волки» потерпели одно поражение, когда в позапрошлом туре разгромно уступили «Аугсбургу» (3:0).

В последнем матче Бундеслиги команда разгромила на своем поле «Арминию» (4:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.