Бундеслига. Картина в ТОП-3 проясняется. Итоги 29-го тура

«Бавария» и «Боруссия» продолжают битву за серебряную салатницу. «Байер» сходит с чемпионской дистанции. «Лейпциг» и «Фрайбург» присматриваются к бронзовым медалям. А «Гройтер» себя еще больше закапывает.

Изменения в турнирной таблице

29-й тур внёс небольшие корректировки в турнирной таблице. В основном в ее средней части. «Боруссия» (М) обошла «Бохум». Теперь мюнхенгладбахцы на 11 месте. Их оппонент на строчке ниже.

«Боруссия» вырвала победу у аутсайдера «Гройтера» (2:0). А «Бохум» сыграл вничью с «Байером» (0:0) .

На 13 строчку поднялся «Вольфсбург» — после победы над «Арминией» (4:0). А «Аугсбург» в свою очередь опустился на 14 место. Команда проиграла лидеру Бундеслиги «Баварии» (0:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

«Боруссия» (М), «Бохум», «Вольфсбург» и «Аугсубрг» — не претендуют на еврокубки. Но и зона вылета им не грозит. Команды по сути доигрывают чемпионат и мысленно настраиваются на новый сезон.

Один трофей — два претендента

«Бавария» (1 место и 69 очков) — практически оформила чемпионство. Немецкая машина переиграла «Аугсубрг» в последней игре (1:0). Победный гол в концовке встречи с пенальти забил Левандовски.

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» globallookpress.com

В ближайших двух турах футболисты Нагельсмана могут де-юре завоевать серебряную салатницу и титул чемпиона. Для начала обыграть «Арминию» 17 апреля. А потом конкурента — «Боруссию» дома 23 апреля.

«Боруссия» (2 место и 60 очков) — только «шмели» могут остановить «Баварию». Осталось всего 5 игр. Важно выиграть все свои матчи, включая прямую битву с действующим чемпионом.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Боруссия» в выгодном положении. Серебро — практически в кармане. От третьего места отрыв 8 очков. Но есть шанс замахнуться на золото. А почему бы и нет. Тем более концовочку сезона лучше не придумать. После «Баварии» — игры с командами ниже классом: «Бохум», «Гройтер» и «Герта».

Бронза и место в Лиге Чемпионов

«Байер» (3 место и 52 очка) — месту в Лиге Чемпионов пока ничего не угрожает. А вот бронзовых медалей «леверкузенцы» могут потерять. Ничьей «Байера» с «Бохумом» (0:0) воспользовался «Лейпциг» (4 место и 51 очко). «Быки» уничтожили «Хоффенхайм» (3:0).

В 30-м туре будет жаркая битва за бронзовую позицию. «Байер» примет «Лейпциг» на своей арене 17 апреля.

«Фрайбург» в Лиге Европы?

«Фрайбург» (5 место и 48 очков) — вот кто может спать спокойно в предстоящий тур. Играть будут против «Бохума». При удачном раскладе «Фрайбург» может догнать «Лейпциг». А над «Хоффенхаймом», который идет на 6 месте — преимущество в 4 очка.

Плей-офф на выбывание

Здесь пока ничего не меняется. «Арминия» (16 место и 26 очков) и «Герта» (17 место и 26 очков) еще рассчитывают выбраться из подвала турнирной таблицы. Спасительное 15 место сейчас занимает «Штутгарт» с 27 баллами.

«Герта» — «Унион» globallookpress.com

В последнем туре «Арминия» потерпела болезненное поражение от «Вольфсбурга» (0:4), а «Герта» уступила «Униону» (1:4).

Исправить ситуацию еще можно. Осталось 5 туров. Прекрасные шансы у «Герты». У берлинского клуба будет возможность обыграть «Арминию» и «Штутгарт» в личных встречах.

«Гройтер», давай, до свидания

«Гройтер» (18 место и 16 очков) — последняя команда Бундеслиги. В теории — побороться за выживание еще может. На практике — нет. В последних пяти матчах — команда обязана выиграть четыре. А это из области фантастики.

Да, и на будущих соперников «Гройтера» гляньте: «Боруссия», «Байер», «Унион», «Хоффенхайм». Разве что очки аутсайдер сможет отобрать у «Аугсбурга».