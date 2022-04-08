«Айнтрахт» сохранил интригу. «Барса» не смогла добиться победы во Франкфурте

«Айнтрахт» и «Барселона» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы сыграли вничью — 1:1. Забитые мячи пришлись на второй тайм — Кнауфф отличился сразу после перерыва, а чуть позже Ферран Торрес отыграл отставание гостей. Концовку матча франкфуртцы провели вдесятером, но каталонцы этим не воспользовались.

Ход матча

3’ Ферран Торрес нанёс классный удар из-за штрафной «Айнтрахта» — Трапп вытащил мяч из-под перекладины.

6’ Линдстрём в атаке хозяев с ходу выкатил мяч в центр штрафной, но набежавший Соу ударом в касание в створ не попал.

17’ Обамеянг с правого полуфланга с нескольких метров опасно выстрелил в ближний угол и попал во внешнюю часть сетки ворот хозяев.

30’ Лангле придумал проникающую передачу в штрафную «Айнтрахта», но Ферран Торрес не был к ней готов.

38’ Костич в атаке с ходу прострелил во вратарскую «Барселоны», тер Штеген сыграл на перехвате, но мяч не удержал. Борре рванул к отскоку, но сзади получил по ногам от Бускетса. Арбитр сначала указал на точку, но после пересмотра момента на мониторе отменил одиннадцатиметровый.

48’ 1:0 Ансгар Кнауфф. После розыгрыша углового мяч из борьбы выскочил на радиус штрафной, откуда Кнауфф подготовленным ударом с лёта попал в угол ворот «Барселоны». Тер Штеген в прыжке не дотянулся до мяча.

50’ Линдстрём ударом из пределов штрафной «Барселоны» едва не попал в верхний угол ворот. Тер Штеген лишь взглядом провожал мяч.

60’ Борре подал с левой стороны за дальнюю штангу к лицевой «Барселоны», и Кнауфф в падении сбросил мяч в руки Тер Штегена.

64’ Ферран Торрес прокинул мяч мимо защитника, ворвался в штрафную «Айнтрахта», но с острого угла в створ не попал.

66’ 1:1 Ферран Торрес. Торрес с де Йонгом чётко разыграли стеночку, которую запустил Дембеле, и низовое завершение в левый угол исполнил Ферран.

78’ Удаление! Тута не успел к мячу, наступив на ногу Педри, и получил жёлтую карточку, которая для защитника «Айнтрахта» стала второй.

88’ Два угловых подряд разыграли каталонцы. Френки де Йонг попытался пробить по воротам — попал в защитника.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Айнтрахт Ф — Барселона 1:1 Голы: 1:0 Ансгар Кнауфф (48'), 1:1 Ферран Торрес (66') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N'Dicka, Ансгар Кнауфф, Кристиян Якич (Себастьян Роде, 89'), Джибриль Соу, Филип Костич, Йеспер Линдстрём (Йенс Хеуге, 73'), Даити Камада (Алмами Туре, 80'), Рафаэль Сантос Борре (Рагнар Ахе, 89') Барселона: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Адама Траоре (Усман Дембеле, 62'), Пабло Гавира (Френки де Йонг, 62'), Серхио Бускетс, Педри, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Жерар Пике (Клеман Лангле, 23'), Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Филип Костич (45 + 2'), Тута (61'), Тута (78'), Кристиян Якич (82')

Следующие матчи

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы пройдет 14 апреля в Барселоне, на арене «Камп Ноу».

Календарь и таблица Лиги Европы

В ближайшем матче «Айнтрахт» в рамках 29 тура Бундеслиги примет 10 апреля «Фрайбург». Каталонский клуб в этот же день отправится в гости к «Леванте» в рамках 31 тура Ла Лиги.

Прямая речь

Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»

— Получилась жесткая, тяжелая игра. У хозяев возникали хорошие моменты в быстрых атаках. Мы их создавали меньше, чем обычно, и я не могу сказать, что доволен игрой. Но доволен результатом. Нам приходилось обороняться, и я говорил, что нам не особенно повезло со жребием. «Айнтрахт» — по-настоящему сложный соперник. Нам нужно будет лучше справляться с перемещениями его игроков по полю.

Оливер Гласнер, главный тренер «Айнтрахта»

— Мы действовали очень дисциплинированно, особенно после красной карточки, так что я могу быть очень доволен нашей игрой. Гол, который нам забили, остается только принимать, как есть, — это была высококлассная комбинация и единственный шанс, который у испанцев возник. Очень этим горжусь. Теперь нам нужно повышать ставки в Барселоне — шансы пройти дальше у нас по-прежнему есть.

Ферран Торрес, нападающий «Барселоны»

— Необходимость отыгрываться, приведшая в итоге к ничейному результату, может оказаться для нас ценным опытом перед ответной встречей. Франкфуртцы стали жестким соперником — проблемы нам они создавали. Главное, что мы смогли проявить терпение, и наградой за это стал ответный гол. Для такого форварда, как я, всегда важно забивать, помогая этим команде. В четвертьфинале еврокубка всегда ожидаешь, что соперник будет силен. Но мы — «Барса», мы обязаны бороться за каждый трофей, и выигрыш Лиги Европы — наша цель.

Йеспер Линнстрем, полузащитник «Айнтрахта»

— Здесь, на своем поле, мы отыграли хорошо. «Камп Ноу» — это отдельная история: каталонцы у себя дома очень сильны. Конечно, играя против фаворитов, у нас есть возможность использовать больше свободных зон на поле, включать для этого высокие скорости, что также очень хорошо для меня. Но нам нужно было забивать больше, особенно в первом тайме. 1:1 — конечно, хороший результат, но выиграть 1:0 было бы лучше. Тогда все было бы в наших руках.

Эрик Гарсия, защитник «Барселоны»

— Учитывая то, как «Айнтрахт» нас прессинговал, этот результат ни в коем случае нельзя назвать плохим. Начали встречу франкфуртцы намного быстрее, интенсивнее нас, но мы верно среагировали на забитый ими гол. Ясно, что довольными мы отсюда не уезжаем. Мы летели побеждать. Но мы сохранили баланс в этом противостоянии.

Хави предупреждал нас, что гранды бундеслиги часто здесь проигрывают. Интенсивность прессинга «Айнтрахта» нас слегка озадачила. У нас голодная до побед и невероятно амбициозная команда, так что, когда выйдем на следующей неделе на ответный матч, нам нужно будет сыграть с соответствующими настроем и энергичностью.

Ансгар Кнауфф, автор гола «Айнтрахта»

— Мы провели великолепный матч. Каталонцы организовали красивый гол — тут не поспоришь. Все увидели, что мы способны соперничать с ними.

Марк-Андре тер Стеген, вратарь «Барселоны»

— Мы могли бы сыграть и получше, особенно в последние 30 минут. Но франкфуртцы — трудный соперник, и мы знаем об этом. Что касается ответного матча, мы в точности знаем, что делать.