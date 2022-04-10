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    «Милан» не отдаст нужные 3 очка

    «Торино» — «Милан». Прогноз, ставка (к.1.95) на футбол, чемпионат Италии, 10 апреля 2022 года

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    Тео Эрнандес
    «Торино» на своём поле сыграет против «Милана» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 10 апреля, начало — 21:45 (мск). «Торино» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Апреля 2022 года
    Торино
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    «Торино»

    «Быки» расположились в середине турнирной таблицы чемпионата Италии занимая 11-е место набрав 38 очков за 30 матчей. Команда в этом сезоне забила в ворота своих соперников 35 голов, а в свои пропустила — 30.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Торино» 2 раза смог одержать победы, 4 раза потерпел поражения и 4 раза довольствовался ничьей.

    Коэффициенты матча Торино — Милан

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    «Гранатовые» прервали свою 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Италии (4 ничьи, 4 поражения), переиграв в прошлом туре «Салернитану» со счетом 1:0. Перед этим «Торино» не смог определить сильнейшего сыграв вничью с «Интером» (1:1) и «Болоньей» (0:0). И так же у «быков» числится одно поражение от «Дженоа», которая смогла их переиграть в меньшинстве — 1:0.

    Все прогнозы на Серию А

    В этом матче команде не помогут Коффи Джиджи, Деннис Прат, Антонио Санабрия и Мохамед Фарес.

    «Милан»

    «Красно-черные» продолжают уверенно бороться за Скудетто в нынешнем сезоне и у них это хорошо получается, так как команда занимает 1-е место набрав 67 очков, правда от ближайшего конкурента «Наполи» отставание составляет всего 1 балл.

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  • 05/04/2022

    • За последние 10 игр во всех турнирах «Милан» 6 раз радовал болельщиков победами и 4 раза разошелся ничьей с оппонентами.

    «Россонери» завершили вничью предыдущий поединок в Серии А против «Болоньи» со счетом 0:0 и продлили свою беспроигрышную серию до 9 матчей в этом турнире. До этого у «Милана» было три подряд минимальные победы над «Кальяри», «Эмполи» и «Наполи» с одинаковым счётом 1:0.

    На поле не выйдут Симон Кьер и Алессандро Флоренци.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торино» в этом матче можно поставить за 4.16, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Милана» — за 1.96.

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    Прогноз — «Торино» уже давно не может поразить ворота «Милана», а так как сейчас «быки» находятся не в лучшей форме, то и в этом поединке чуда не произойдет. «Красно-черным» сейчас очень важно не терять очки, поэтому в этом поединке может и минимально, но «Милан» обыграет соперника.

    Ставка — Победа «Милана» за 1.95.

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    «Торино» — «Милан»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» не отдаст нужные 3 очка
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