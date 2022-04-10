«Торино» на своём поле сыграет против «Милана» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 10 апреля, начало — 21:45 (мск). «Торино» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Быки» расположились в середине турнирной таблицы чемпионата Италии занимая 11-е место набрав 38 очков за 30 матчей. Команда в этом сезоне забила в ворота своих соперников 35 голов, а в свои пропустила — 30.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Торино» 2 раза смог одержать победы, 4 раза потерпел поражения и 4 раза довольствовался ничьей.

Коэффициенты матча Торино — Милан 1 4.30 X 3.55 2 1.85 Ставка

«Гранатовые» прервали свою 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Италии (4 ничьи, 4 поражения), переиграв в прошлом туре «Салернитану» со счетом 1:0. Перед этим «Торино» не смог определить сильнейшего сыграв вничью с «Интером» (1:1) и «Болоньей» (0:0). И так же у «быков» числится одно поражение от «Дженоа», которая смогла их переиграть в меньшинстве — 1:0.

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В этом матче команде не помогут Коффи Джиджи, Деннис Прат, Антонио Санабрия и Мохамед Фарес.

«Милан»

«Красно-черные» продолжают уверенно бороться за Скудетто в нынешнем сезоне и у них это хорошо получается, так как команда занимает 1-е место набрав 67 очков, правда от ближайшего конкурента «Наполи» отставание составляет всего 1 балл.

За последние 10 игр во всех турнирах «Милан» 6 раз радовал болельщиков победами и 4 раза разошелся ничьей с оппонентами.

«Россонери» завершили вничью предыдущий поединок в Серии А против «Болоньи» со счетом 0:0 и продлили свою беспроигрышную серию до 9 матчей в этом турнире. До этого у «Милана» было три подряд минимальные победы над «Кальяри», «Эмполи» и «Наполи» с одинаковым счётом 1:0.

На поле не выйдут Симон Кьер и Алессандро Флоренци.

Прогноз и ставка

На победу «Торино» в этом матче можно поставить за 4.16, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Милана» — за 1.96.

Прогноз — «Торино» уже давно не может поразить ворота «Милана», а так как сейчас «быки» находятся не в лучшей форме, то и в этом поединке чуда не произойдет. «Красно-черным» сейчас очень важно не терять очки, поэтому в этом поединке может и минимально, но «Милан» обыграет соперника.

Ставка — Победа «Милана» за 1.95.