«Лейпциг» на своём поле сыграет против «Аталанты» в рамках 1/4 плей-офф Лиги Европы. Матч состоится 7 апреля, начало — 19:45 (мск). «Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Быки» с приходом нового наставника Доменико Тедеско прибавили по всем фронтам. В кубке уже достигнуто полуфинальной стадии, и там остались довольно простые соперники.

В Бундеслиге после субботнего разгрома 4:1 «Боруссии» в Дортмунде получилось закрепиться на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии и по совместительству в зоне Лиги Чемпионов.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Аталанта 1 1.80 X 3.85 2 4.30 Ставка

В плей-офф Лиги Европы «Лейпциг» оказался благодаря третьему месту на групповом этапе Лиги Чемпионов. Оказать сопротивление «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не удалось.

Все прогнозы на Лигу Европы

В 1/16 Лиги Европы немецкому клубу попался сложный соперник из Испании «Реал Сосьедад». В Лейпциге была зафиксирована ничья 2:2, а в ответном поединке команда одержала победу 3:1.

Дальше на пути «красных быков» стоял московский «Спартак», но УЕФА отстранила российские клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации, и «Лейпциг» прошел дальше.

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини впервые за последние четыре года рискуют не только не попасть в групповой этап Лиги Чемпионов осенью, но и вообще лишиться еврокубков.

После домашнего поражения от «Наполи» (1:3) «бергамаски» скатилась на 7-е место турнирной таблицы Серии А, более того, «Фиорентина» всего в 1-м очке позади.

«Аталанта» так же заняла третье место в группе с «МЮ» и «Вильярреалом», затем в 1/16 финала Лиги Европы безоговорочно имела преимущество над греческим «Олимпиакосом» — 2:1 дома и 3:0 на выезде.

В 1/8 финала ЛЕ коллектив Гасперини играл так же с сильным немецким клубом — леверкузенским «Байером». В первом матче в Бергамо хозяевам удалось победить со счетом 3:2, а в ответном поединке на выезде «бергамаски» уже минимально переиграли немцев — 1:0.

Прогноз и ставка

На победу «РБ Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают взять за 3.96, а победу «Аталанты» — за 4.44.

Прогноз — Встречаются два очень сильных коллектива, которые будут играть впервые друг против друга. Оба клуба играют в достаточно зрелищном стиле, а тем более в первом матче команды будут идти вперед и стараться забивать. Но и как показывают прошлые поединки, то проблемы в обороне имеют как «быки» так и «бергамаски».

Поэтому нас ожидает результативный матч, в котором ворота обеих команд не останутся сухими.

Ставка — Тотал матча больше 3.5 за 2.70.