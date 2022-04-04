Бундеслига: итоги 28-го тура. Шансы команд на концовку сезона

«Бавария» — чемпион Германии? В этом мало кто сомневается. Вопрос лишь времени. «Боруссия» крепко сидит на втором месте. Ну а «Гройтер» — главный претендент на понижение в классе.

Изменения в турнирной таблице

Немецкая Бундеслига подвела черту 28-го тура. Игровой день получился определяющим для двух команд. «Унион» обошел в таблице «Айнтрахт» и «Кёльн». Интересный момент в том, что клуб из Берлина переиграл «Кёльн» (1:0) в прямой битве за 7 место. Выше только зона еврокубков.

Успешный тур получился для «Арминии». Команда из Билефельда сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1). Результат помог команде покинуть зону прямого вылета. Сейчас «Арминия» — на 16 месте, а это уже зоны стыков за выживание. Ниже только «Герта» и «Гройтер».

Кому достанется серебряная салатница?

«Бавария» (1 место и 66 очков) — в этом нет сомнений. В среднем за игру команда забивает 3 гола. У мюнхенцев 9 очков преимущества над главным преследователем — «Боруссией» из Дортмунда.

В 28-м туре «Бавария» изрядно поиздевалась над «Фрайбургом». Победа в гостях (4:1). В составе FCB отличились Горецка, Гнабри, Коман и Забитцер.

Впереди еще 6 матчей. Будут игры с аутсайдерами Бендеслиги: «Аугсбург» (9 апреля), «Арминия» (17 апреля) и «Штутгарт» (8 мая). Будут еще битвы с «Майнцем» (30 апреля) и «Вольфсбургом» (14 мая). Ну и конечно, же битва с прямым конкурентом «Боруссией» (23 апреля). В этом поединке футболисты Юлиана Нагельсмана могут выиграть титул чемпиона Германии.

Зона группового этапа Лиги Чемпионов

«Боруссия» (2 место и 57 очков) — отобрать салатницу у «Баварии» будет сложно. Но отстоять серебро и позицию в Лиге Чемпионов вполне реально. Дортмунд пока чувствует себя комфортно на втором месте. Последний матч команда с треском провалила. Крупное домашнее поражение от «Лейпцига» (1:4).

«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» globallookpress.com

«Боруссия» может позволить себе проиграть еще один матч. Главная игра сезона, конечно же, против «Баварии». В остальном календарь последних туров у «Боруссии» можно считать легким. В основном это соперники из нижней части таблицы: «Штутгарт», «Вольфсбург», «Бохум», «Гройтер» и «Герта».

«Байер» (3 место и 51 очко) — пока на бронзовой позиции. В 28-м туре леверкузенский клуб обыграл аутсайдера «Герту» — 2:1. Но за призовое место сражаются сразу четыре клуба. Концовка сезона обещает быть интересной. У «Байера» самый сложный календарь. Из шести матчей — три с прямыми конкурентами. 17 апреля домашний поединок с РБ «Лейпциг» (4 место и 48 очков). 7 мая гостевая игра с клубом «Хоффенхайм» (6 место и 44 очка), а также заключительный тур Бундеслиги с «Фрайбургом» (5 место и 45 очков).

«Байер» — «Герта» http://globallookpress.com

Напомним, третье и четвертое места чемпионата Германии дают путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. Пятое — в группу Лиги Европы, а шестое — в квалификацию Лиги Конференций.

Зона вылета

«Арминия» (16 место и 26 очков) — в зоне стыков. После матча 28-го тура команда в таблице поднялась на одну строчку вверх. До конца сезона команде осталось провести 6 матчей.

Ближайшая игра с «Вольфсбургом» — на выезде 9 апреля. В этом матче команда может подправить ситуацию в турнирной таблице. А еще будут поединки с прямыми конкурентами за выживание с «Бохумом» (6 мая) и «Гертой» (30 апреля).

«Герта» (17 место и 26 очков) — в зоне вылета. В минувшем туре уступила «Байеру» (1:2).

Уступает «Арминии» лишь по дополнительным показателям. В отличии от оппонента у «Герты» календарь сложнее. Будут битвы с «Боруссией», «Унион» и «Майнцем» — в этих поединках шансов на успех меньше.

Надежда только на противостояние с «Арминией» и «Штутгартом». В этих встречах футболисты из Берлина могут рассчитывать на успех.

«Гройтер» (18 место и 16 очков) — в 28-туре поделили очки с «Айнтрахтом» (0:0).

«Гройтер» — главный претендент на понижении в классе. 10 очков отставания от спасительной зоны. Эту команду может спасти чудо, что маловероятно. Да, и концовка сезона, увы не подарок. Впереди игры с «Байером», «Боруссией», «Унион», «Хоффенхаймом», «Боруссией» (М). В общем, можем смело отправлять «Гройтер» во 2-ю Бундеслигу.