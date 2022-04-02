«Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» борется за повышение в классе. Однако сейчас команда занимает лишь 8 место.

Более того, отставание от зоны плей-офф составляет лишь два пункта. Притом, что атака действует неплохо: 54 гола в 38 поединках.

Правда, в предыдущем туре чемпионата «Куинз Парк Рейнджерс» проиграл. Домашняя коллизия в матче с «Питерборо Юнайтед» (1:3) тянет на сенсацию.

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Фулхэма» для команды складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Куинз Парк Рейнджерс» проиграл трижды.

«Фулхэм»

«Фулхэм» можно назвать без пяти минут клубом АПЛ. «Дачники» уверенно возвращаются в элиту английского футбола.

Что говорить, если лидер атак команды Александар Митрович забил уже 35 мячей в чемпионате. На это сербу понадобилось 35 поединков.

В предыдущем туре «Фулхэм» внезапно потерпел поражение. Неудачным оказался выезд в Вест Бромвич (1:0).

Нет сомнений, что Митрович и компания максимально мотивированы победить. Особенно после двух матчей без викторий.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.77, на ничью за 4.00, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 4.52.

«Куинз Парк Рейнджерс» имеет серию из двух поражений подряд.

«Фулхэм» намерен вернуться на победный путь .

«Коттеджеры» наверняка начнут встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Фулхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.