Уэльс U21 сыграет на своем поле с Болгарией U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 17:00 мск. Уэльс U21 — Болгария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс U21

В своей группе эта команда претендует максимум на 2 место. Правда, непонятно, за счет чего валлийцы собираются достигать этого результата.

Уэльс U21 испытывает заметные трудности в обороне. Она дала результативный сбой уже 12 раз в 7 матчах.

В минувшем туре команда вновь выступила не лучшим образом. И это мягко сказано: валлийская молодежь уступила Швейцарии со счетом 5:1.

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Зато с болгарскими сверстниками Уэльс играет удачно. Из трех поединков было выиграно два при одной ничьей.

Болгария U21

Болгарская молодежка сейчас занимает 3 место в группе. Правда, отставание от заветного второго — целых 6 очков.

Болгария U21 испытывает трудности с реализацией. В 7 матчах забито всего 8 мячей, причем столько же и пропущено.

Зато минувший тур «братушки» занесли себе в актив. Ничья с голландцами (0:0) однозначно тянет на успех.

Интересно, что два своих последних поединка болгары завершили сухой ничьей. До того же были поражения от голландцев и швейцарцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Уэльс U21 за 2.07, на ничью за 3.00, а на Болгарию U21 — за 3.30.

Атака валлийцев предопределит успех хозяев.

Болгары традиционно сложно играют с Уэльсом U21 .

Валлийцы выглядят мощнее болгар, особенно в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа Уэльса U21 с коэффициентом 2.07.