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    Молодые валлийцы переиграют болгарских сверстников

    Уэльс U21 — Болгария U21. Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, отбор на ЧЕ-23, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс U21 — Болгария U21
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    Пол Бодин
    Уэльс U21 сыграет на своем поле с Болгарией U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 17:00 мск. Уэльс U21 — Болгария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа E 29 Марта 2022 года
    Уэльс U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
    •  Уэльс U21 17:00 Болгария U21 Болгария U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
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    Уэльс U21

    В своей группе эта команда претендует максимум на 2 место. Правда, непонятно, за счет чего валлийцы собираются достигать этого результата.

    Уэльс U21 испытывает заметные трудности в обороне. Она дала результативный сбой уже 12 раз в 7 матчах.

    В минувшем туре команда вновь выступила не лучшим образом. И это мягко сказано: валлийская молодежь уступила Швейцарии со счетом 5:1.

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    Зато с болгарскими сверстниками Уэльс играет удачно. Из трех поединков было выиграно два при одной ничьей.

    Болгария U21

    Болгарская молодежка сейчас занимает 3 место в группе. Правда, отставание от заветного второго — целых 6 очков.

    Болгария U21 испытывает трудности с реализацией. В 7 матчах забито всего 8 мячей, причем столько же и пропущено.

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    • Зато минувший тур «братушки» занесли себе в актив. Ничья с голландцами (0:0) однозначно тянет на успех.

    Интересно, что два своих последних поединка болгары завершили сухой ничьей. До того же были поражения от голландцев и швейцарцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Уэльс U21 за 2.07, на ничью за 3.00, а на Болгарию U21 — за 3.30.

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    Атака валлийцев предопределит успех хозяев.

    Болгары традиционно сложно играют с Уэльсом U21.

    Валлийцы выглядят мощнее болгар, особенно в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа Уэльса U21 с коэффициентом 2.07.

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    Уэльс U21 — Болгария U21: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Молодые валлийцы переиграют болгарских сверстников
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