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    «КамАЗ» с «Акроном» огорчат друг друга

    «КамАЗ» — «Акрон». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ФНЛ, 26 марта 2022 года

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    «Акрон»
    «КамАЗ» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 16:00 мск. «КамАЗ» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2022 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 16:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «КамАЗ»

    «КамАЗ» так многообещающе начал, что от команды ждали чуть ли не борьбы за стыки. Однако затем челнинцы откатились в район экватора.

    На текущий момент челнинцы занимают 14 место в таблице ФНЛ. Причем команда в 27 матчах отличилась только 23 голами.

    Вот и в минувшем туре «КамАЗ» выступил неуверенно. Правда, поражение от лидера читалось априори (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Акрона» команда исторически играет довольно удачно. Из трех сыгранных поединков тольяттинцы выиграли в одном при двух поражениях.

    «Акрон»

    Тольяттинцы известны своими высокими амбициями. В нынешнем сезоне команда засобиралась в РПЛ.

    Между тем, «Акрон» на текущий момент занимает лишь 9 место в таблице. Причем команда явно не блещет атакой, забивая чуть более гола за матч.

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    • Минувший тур сложился для «Акрона» относительно успешно. Дома тольяттинцы минимально переиграли проблемный «Ротор».

    Вообще же, тольяттинцы отстают от искомой зоны стыков на целых 8 очков. Однако шансы на локальный успех у команды имеются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «КамАЗ» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Акрон» — за 3.24.

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    Челнинцы проиграли три своих последних поединка.

    «Акрон» борется за зону стыков.

    Наверняка обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.

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    «КамАЗ» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. «КамАЗ» с «Акроном» огорчат друг друга
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