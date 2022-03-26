«КамАЗ»
«КамАЗ» так многообещающе начал, что от команды ждали чуть ли не борьбы за стыки. Однако затем челнинцы откатились в район экватора.
На текущий момент челнинцы занимают 14 место в таблице ФНЛ. Причем команда в 27 матчах отличилась только 23 голами.
Вот и в минувшем туре «КамАЗ» выступил неуверенно. Правда, поражение от лидера читалось априори (2:0).
Против «Акрона» команда исторически играет довольно удачно. Из трех сыгранных поединков тольяттинцы выиграли в одном при двух поражениях.
«Акрон»
Тольяттинцы известны своими высокими амбициями. В нынешнем сезоне команда засобиралась в РПЛ.
Между тем, «Акрон» на текущий момент занимает лишь 9 место в таблице. Причем команда явно не блещет атакой, забивая чуть более гола за матч.
Минувший тур сложился для «Акрона» относительно успешно. Дома тольяттинцы минимально переиграли проблемный «Ротор».
Вообще же, тольяттинцы отстают от искомой зоны стыков на целых 8 очков. Однако шансы на локальный успех у команды имеются.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «КамАЗ» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Акрон» — за 3.24.
Челнинцы
«Акрон» борется за зону стыков.
Наверняка обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.