«КамАЗ» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 16:00 мск. «КамАЗ» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КамАЗ»

«КамАЗ» так многообещающе начал, что от команды ждали чуть ли не борьбы за стыки. Однако затем челнинцы откатились в район экватора.

На текущий момент челнинцы занимают 14 место в таблице ФНЛ. Причем команда в 27 матчах отличилась только 23 голами.

Вот и в минувшем туре «КамАЗ» выступил неуверенно. Правда, поражение от лидера читалось априори (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

Против «Акрона» команда исторически играет довольно удачно. Из трех сыгранных поединков тольяттинцы выиграли в одном при двух поражениях.

«Акрон»

Тольяттинцы известны своими высокими амбициями. В нынешнем сезоне команда засобиралась в РПЛ.

Между тем, «Акрон» на текущий момент занимает лишь 9 место в таблице. Причем команда явно не блещет атакой, забивая чуть более гола за матч.

Минувший тур сложился для «Акрона» относительно успешно. Дома тольяттинцы минимально переиграли проблемный «Ротор».

Вообще же, тольяттинцы отстают от искомой зоны стыков на целых 8 очков. Однако шансы на локальный успех у команды имеются.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «КамАЗ» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Акрон» — за 3.24.

Челнинцы проиграли три своих последних поединка .

«Акрон» борется за зону стыков.

Наверняка обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.