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    «Ницца» снова обыграет «Марсель»?

    «Марсель» — «Ницца». Прогноз (к. 3.55) и ставки на футбол, Лига 1, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ницца»
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    Амин Гуири
    «Марсель» и «Ницца» сыграют в матче 29 тура чемпионата Франции на поле стадиона «Велодром». Игра запланирована на 20 марта 22:45 мск. «Марсель» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Марта 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    За титул «Марсель» вряд ли сможет побороться, но вот за место в Лиге чемпионов бороться стоит. Клуб имеет 50 очков и находится на 2 строчке, при этом «Страсбург» и «Ренн» очень близко, чтобы помещать планам хозяев.

    «Небесно-голубые» одержали 3 победы подряд. Со счетом 2:1 они дважды обыграли Базель в 1/8 Лиги конференций и с результатом 4:1 команда Хорхе Сампаоли разбила «Брест».

    Коэффициенты матча Марсель — Ницца

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    Вторая победа над «Базелем» позволила «Марселю» прервать неудачную домашнюю серию после встреч с «Монако» и «Клермоном».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В списке травмированных у хозяев защитник Альваро Гонсалес.

    «Ницца»

    Гости идут следом за «Марселем», имея то же количество очков, но только с 4 позицией.

    При этом «Ницца» не проигрывает уже 5 матчей, имея 3 победы и 2 ничьи. Во всех этих случаях «орлята» не пропускали. Это неудивительно, ведь в лиге они лучшие по надежности. Позади даже ПСЖ.

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    • «Ницца» сыграла вничью с «Монпелье» (0:0) и «Страсбургом» (0:0). Кроме этого, она выиграла у «Анже» (1:0) и даже ПСЖ (1:0).

    Не поможет «Ницце» защитник Данте, у которого красная карточка.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на более приятную серию, «Ницца» не стала фаворитом, коим у букмекеров является «Марсель». За 2.17 нам дают победу первых и за 3.55 предлагают победу вторых.

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    На ничью конторы предлагают поставить с котировкой 3.35.

    Все же вопреки мнению букмекеров мы ставим в пользу «Ниццы». Она недавно выиграла у ПСЖ и приличное количество матчей не пропускает. К тому же команда выиграла 2 из 3 встреч с «Марселем».

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    «Марсель» — «Ницца»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ницца» снова обыграет «Марсель»?
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