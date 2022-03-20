«Марсель» и «Ницца» сыграют в матче 29 тура чемпионата Франции на поле стадиона «Велодром». Игра запланирована на 20 марта 22:45 мск. «Марсель» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

За титул «Марсель» вряд ли сможет побороться, но вот за место в Лиге чемпионов бороться стоит. Клуб имеет 50 очков и находится на 2 строчке, при этом «Страсбург» и «Ренн» очень близко, чтобы помещать планам хозяев.

«Небесно-голубые» одержали 3 победы подряд. Со счетом 2:1 они дважды обыграли Базель в 1/8 Лиги конференций и с результатом 4:1 команда Хорхе Сампаоли разбила «Брест».

Коэффициенты матча Марсель — Ницца 1 2.10 X 3.40 2 3.55 Ставка

Вторая победа над «Базелем» позволила «Марселю» прервать неудачную домашнюю серию после встреч с «Монако» и «Клермоном».

Все прогнозы на Лигу 1

В списке травмированных у хозяев защитник Альваро Гонсалес.

«Ницца»

Гости идут следом за «Марселем», имея то же количество очков, но только с 4 позицией.

При этом «Ницца» не проигрывает уже 5 матчей, имея 3 победы и 2 ничьи. Во всех этих случаях «орлята» не пропускали. Это неудивительно, ведь в лиге они лучшие по надежности. Позади даже ПСЖ.

«Ницца» сыграла вничью с «Монпелье» (0:0) и «Страсбургом» (0:0). Кроме этого, она выиграла у «Анже» (1:0) и даже ПСЖ (1:0).

Не поможет «Ницце» защитник Данте, у которого красная карточка.

Прогноз и ставка

Несмотря на более приятную серию, «Ницца» не стала фаворитом, коим у букмекеров является «Марсель». За 2.17 нам дают победу первых и за 3.55 предлагают победу вторых.

На ничью конторы предлагают поставить с котировкой 3.35.

Все же вопреки мнению букмекеров мы ставим в пользу «Ниццы». Она недавно выиграла у ПСЖ и приличное количество матчей не пропускает. К тому же команда выиграла 2 из 3 встреч с «Марселем».