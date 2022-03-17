«Астана»
«Астана» стартовала крайне неудачно. В двух стартовых турах команда набрала всего один пункт.
Хуже всего, что гранд казахстанского футбола не забил ни одного мяча. Так что проблемы в атаке весьма очевидны.
Нет сомнений, что мотивированная «Астана» будет действовать в атакующем ключе. Тем паче, родные стены в этом плане должны стать верным союзником.
Против «Актобе» команда в последние годы играет весьма успешно. Свидетельством тому являются четыре победы в последних пяти поединках.
«Актобе»
Эта команда начала чемпионат довольно неплохо. Три очка в двух матчах можно назвать приемлемым результатом.
В нынешнем сезоне «Актобе» рассчитывает побороться за выход в еврокубки. Потенциал команды позволяет надеяться на такой исход.
Правда, в минувшем туре «Актобе» добыли волевую викторию. Дома был обыгран «Атырау» (2:1).
«Актобе» в этом поединке наверняка будет действовать вторым номером. Удачно вписался в игру команды французский форвард Уго Видемон, уже открывший счет голам за клуб.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.74, на ничью за 3.44, а на «Актобе» — за 4.92.
«Астана» традиционно успешно играет против «Актобе».
Гости стартовали неплохо, и
Хозяева испытывают заметные трудности в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Актобе» или ничья с коэффициентом 2.01.