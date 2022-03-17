«Астана» сыграет на своем поле с «Актобе» в рамках 3-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 17 марта, начало — в 12:00 мск. «Астана» — «Актобе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» стартовала крайне неудачно. В двух стартовых турах команда набрала всего один пункт.

Хуже всего, что гранд казахстанского футбола не забил ни одного мяча. Так что проблемы в атаке весьма очевидны.

Нет сомнений, что мотивированная «Астана» будет действовать в атакующем ключе. Тем паче, родные стены в этом плане должны стать верным союзником.

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Против «Актобе» команда в последние годы играет весьма успешно. Свидетельством тому являются четыре победы в последних пяти поединках.

«Актобе»

Эта команда начала чемпионат довольно неплохо. Три очка в двух матчах можно назвать приемлемым результатом.

В нынешнем сезоне «Актобе» рассчитывает побороться за выход в еврокубки. Потенциал команды позволяет надеяться на такой исход.

Правда, в минувшем туре «Актобе» добыли волевую викторию. Дома был обыгран «Атырау» (2:1).

«Актобе» в этом поединке наверняка будет действовать вторым номером. Удачно вписался в игру команды французский форвард Уго Видемон, уже открывший счет голам за клуб.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.74, на ничью за 3.44, а на «Актобе» — за 4.92.

«Астана» традиционно успешно играет против «Актобе».

Гости стартовали неплохо, и вполне могут дать бой фавориту .

Хозяева испытывают заметные трудности в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Актобе» или ничья с коэффициентом 2.01.