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    «Астана» не справится с «Актобе»

    «Астана» — «Актобе». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Казахстана, 17 марта 2022 года

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    «Астана»
    «Астана» сыграет на своем поле с «Актобе» в рамках 3-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 17 марта, начало — в 12:00 мск. «Астана» — «Актобе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 17 Марта 2022 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 12:00 Актобе Актобе
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Астана»

    «Астана» стартовала крайне неудачно. В двух стартовых турах команда набрала всего один пункт.

    Хуже всего, что гранд казахстанского футбола не забил ни одного мяча. Так что проблемы в атаке весьма очевидны.

    Нет сомнений, что мотивированная «Астана» будет действовать в атакующем ключе. Тем паче, родные стены в этом плане должны стать верным союзником.

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    Против «Актобе» команда в последние годы играет весьма успешно. Свидетельством тому являются четыре победы в последних пяти поединках.

    «Актобе»

    Эта команда начала чемпионат довольно неплохо. Три очка в двух матчах можно назвать приемлемым результатом.

    В нынешнем сезоне «Актобе» рассчитывает побороться за выход в еврокубки. Потенциал команды позволяет надеяться на такой исход.

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    • Правда, в минувшем туре «Актобе» добыли волевую викторию. Дома был обыгран «Атырау» (2:1).

    «Актобе» в этом поединке наверняка будет действовать вторым номером. Удачно вписался в игру команды французский форвард Уго Видемон, уже открывший счет голам за клуб.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.74, на ничью за 3.44, а на «Актобе» — за 4.92.

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    «Астана» традиционно успешно играет против «Актобе».

    Гости стартовали неплохо, и вполне могут дать бой фавориту.

    Хозяева испытывают заметные трудности в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Актобе» или ничья с коэффициентом 2.01.

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    «Астана» — «Актобе»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Астана» не справится с «Актобе»
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