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    Магат — отчаянный шанс безнадежной «Герты»

    Что светит кризисному клубу?

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    Феликс Магат призван спасти «Герту» от вылета
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    Феликс Магат призван спасти «Герту» от вылета
    Феликс Магат неожиданно возглавил пребывающую в зоне вылета Бундеслиги «Герту». Выясняем, чем это обернется для берлинской команды.

    Магат восемь лет никого не тренировал

    После того, как легенда клуба Пал Дардай в ноябре 2021 года был заменен своим приятелем Тайфуном Коркутом, 13 марта вечером новое решение «Герты» повергло в шок даже ее многострадальных болельщиков. 68-летний Феликс Магат призван спасти команду от надвигающегося вылета из первой Бундеслиги. Но получится ли?

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    • После падения на 18-е место по возвращении в «Вольфсбург» в сезоне 2012/2013 и закономерной отставки специалист не смог спасти и своего следующего работодателя — «Фулхэм» — от вылета из английской премьер-лиги. Его команда также провалила начало сезона в Чемпионшипе, после чего его снова уволили.

    За этим последовала работа в Китае и роль глобального спортивного директора в немецком «Вюрцбургер Кикерс» и австрийской «Адмире Ваккер Мёдлинг». Магат ушел в отставку в марте 2021 года. Два месяца спустя «Вюрцбургер» без всяких шансов опустился в конец таблицы.

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    Магат призван встряхнуть «Герту»

    Кто бы мог подумать, что после давно назревшего расставания с Тайфуном Коркутом спортивный директор «Герты» Фреди Бобич вытащит из шляпы Феликса Магата в качестве пожарного? То, что на первый взгляд показалось преждевременной первоапрельской шуткой, а на второй взгляд — актом абсолютного отчаяния, призвано стать настоящим переворотом в клубе.

    Жесткие методы тренировок «Квеликса», как прозвали нового рулевого берлинцев (рифмованная комбинация имени «Феликс» и немецкого глагола «quälen» — пытать), явно устарели еще когда он в последний раз работал в Бундеслиге с «Вольфсбургом» 10 лет назад. Трудно поверить, чтобы десятилетие спустя он смог направить берлинский хаос в нужное русло.

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    • Магат приходит в давно проблемный клуб

    Конечно, можно говорить о том, что состав «Герты», который на самом деле слишком силен и слишком дорог для 17-го места в таблице, нуждается именно в том, что обещает Магат — в толковом тренере старой школы, который делает все кардинально иначе, чем его инновационно-современный и в итоге неудачливый предшественник, однако преемник вряд ли соответствует нынешним футбольным временам и поколениям игроков.

    Тем более, что Магат с треском провалился на своем предпоследнем тренерском посту в «Фулхэме» в 2014 году и в конечном итоге вылетел из АПЛ с лондонцами. Та же участь грозит ему и в «Герте». В конце концов, должность наставника «Старой Дамы» — это катапультное кресло в чистом виде. Тайфун Коркут, Бруно Лаббадия и Юрген Клинсманн это подтверждают.

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    • Магат рискует повторить судьбу Рехагеля в «Герте»

    Все они шли в «Клуб Большого города» с большими амбициями, и всем им пришлось заново собирать чемоданы всего через несколько месяцев работы. Конечно, Магата назначили исключительно для миссии выживания в элите, и его контракт закончится летом. Но вместо духа оптимизма его приход пробуждает плохие воспоминания о тренерстве другого строгого рулевого Отто Рехагеля там же.

    Тогда еще 73-летний специалист возглавил клуб в 2012 году в такой же безнадежной ситуации, как сейчас Магат. После памятного вылета по итогам матчей плей-офф против представителя второй Бундеслиги «Фортуны» Дюссельдорф в итоге последовал вылет из элитного дивизиона.

    Сейчас Магату лишь на пять лет меньше, но его тренерские качества весьма напоминают те, что отличают Рехагеля. По крайней мере, в случае вылета «Герта» будет понимать, что испробовала разные варианты, прежде чем начать нужную и болезненную перестройку.

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