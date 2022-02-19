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    «Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке

    Почему клуб переживает кризис?

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    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки
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    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки
    «Боруссия» Дортмунд демонстрирует не лучшие результаты и после вылета из Лиги чемпионов близка к расставанию с Лигой Европы. Разбираемся в причинах проблем клуба.

    «Дортмунд» медленно обновляет состав

    Глядя на нынешний состав «Боруссии» Дортмунд, становится ясно, что существует огромная пропасть между качеством на поле, глубиной резерва и тем, к чему стремится клуб. Во многом потому, что его состав не сильно изменился с января 2020 года.

    Частично это связано с коронавирусом. Пандемия нанесла ущерб бюджету «Шмелей», и, хотя они по-прежнему стабильны в экономическом отношении, их возможности в обновлении состава пострадали из-за ее финансовых последствий.

    «Дортмунд» поплатился за смену трансферной политики

    Однако более важно то, что «Дортмунд» не добился успеха на трансферном рынке с 2019 года, когда преимущественно молодая команда с многообещающими игроками перешла в стареющую команду с ограниченной глубиной резерва, которая, кажется, теряет интерес от матча к матчу.

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    Конечно, такие фигуры, как Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем, были потрясающими подписаниями, но это лишь исключения. К тому же, не стоит забывать, что они — молодые футболисты, желающие сделать здесь следующий шаг в своей карьере, прежде чем перейти в более именитые клубы.

    «Дортмунд» пренебрег талантами в защите

    Достаточно посмотреть на позицию центрального защитника. В сезоне 2018/19 здесь были Мануэль Аканджи, Абду Диалло, Дан-Аксель Загаду и Топрак, и при необходимости время от времени эту зону закрывал Вайгль. Единственным из этих пятерых старше 23 лет был Топрак, и ему было «всего» 29.

    Затем летом 2019 года «Боруссия» фактически обменяла 23-летнего Диалло на своего 30-летнего воспитанника Матса Хуммельса, вернувшегося из «Баварии». Была надежда, что его опыт поможет сделать клуб чемпионом, но этого не произошло.

    Примерно в то же время «Дортмунд» практически даром отказался от глубины резерва на этой позиции. Он отпустил Топрака, что само по себе было неплохим решением, учитывая его подверженность травмам, но центрбек все равно оставался надежным игроком ротации.

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    • Более того, «Шмели» отдали перспективного защитника Амоса Пипера «Арминии», который мог бы усилить резерв, ради подписания его коллеги по амплуа Леонардо Балерди. Пипер теперь регулярно играет в Билефельде и показывает солидную игру, в то время как Балерди оказался полным провалом и ушел в «Марсель».

    Эти трансферы в сочетании с возрастом Хуммельса и проблемами с травмами у Загаду, которые преследовали его на протяжении практически всей карьеры в «Дортмунде», в конечном итоге оставили команду с одним доступным центрбеком в начале этого сезона — Аканджи. Вследствие этого клуб панически в последний момент попытался добавить глубины резерва в этой линии, в результате чего подписал Марин Понграчич, который оказался откровенно плох.

    Полузащита «Дортмунда» нуждается в усилении

    То же самое касается полузащиты. Подписание 29-летнего Акселя Витселя в 2018 году было умелым ходом, и он заправлял центром поля коллектива в течение следующих двух сезонов. Однако получил серьезную травму в прошлом сезоне, после чего, старея, так и не вышел на былой уровень.

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    • Приход бельгийца и 27-летнего Томаса Дилейни фактически вытеснили из старта 23-летнего Вайгля, который был основным опорным полузащитником команды с 2015 года. «Боруссия» пыталась превратить его в центрального защитника, но это не сработало, и зимой 2021 года в конце концов продала хавбека «Бенфике». Вместо него клуб подписал 27-летнего Эмре Джана, который в течение всего своего пребывания в коллективе не был стабилен.

    Прошлым летом «Дортмунду» пришлось избавиться от Дилейни, иначе рисковал потерять его бесплатно, и хотя Дахуд по-прежнему хорош, а Беллингем стал новой движущей силой в центре поля, в остальном скамейка команды, особенно если говорить об опорнике, выхолощена травмами, возрастом и нестабильностью.

    «Дортмунд» неудачно вложил доходы от трансферов

    И это не единственные зоны, где клуб променял молодость глубины резерва на стареющих ветеранов. Так, правый фулбек Ашраф Хакими был продан «Интеру» после аренды. Вместо него «Боруссия» подписала 29-летнего Тома Менье, который очень быстро дал понять, что он не Хакими, даже несмотря на то, что прибавил в свой второй сезон.

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    • Точно так же вингера Кристиана Пулишича продали за большие деньги в «Челси», а его сменщик Торган Азар, чья продуктивность после солидной первой кампании за новый коллектив попросту иссякла из-за повторяющихся травм. Что уж говорить о резко сдавшем Нико Шульце, которому выдавали столько авансов.

    «Дортмунду» нужна перестройка

    Поэтому для «Дортмунда» пришло время для очередной перезагрузки. А учитывая финансовые ограничения, наложенные на клуб из-за сохраняющихся последствий пандемии, новому спортивному директору Себастьяну Келю, который заменит легендарного Михаэля Цорка после этого сезона, придется принять некоторые жесткие решения.

    При этом вряд ли стоит особо винить главного тренера Марко Розе в проблемах команды. Он сделал все, что мог, с тем составом, который есть в его распоряжении, и будь у него лучший подбор игроков, возможно, «Боруссия» оказала бы настоящую конкуренцию «Баварии» в борьбе за чемпионство.

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    • У «Дортмунда» есть несколько исполнителей, вокруг которых можно построить новую успешную команду: Беллингем (если он решит остаться), Грегор Кобель, Доньелл Мален и прибавивший, но все еще нестабильный Юлиан Брандт. А вот остальная часть команды нуждается в капитальном ремонте, в чем должна помочь значительная компенсация за трансфер Холанда.

    И не с помощью стареющих ветеранов, которые теоретически могли бы вывести коллектив на новый уровень, но только если остаются здоровыми. Молодость была ключом к самым большим успехам «Боруссии» в последнее десятилетие. Поэтому для клуба было бы разумно вернуться к этой стратегии.

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