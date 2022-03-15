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    Лидер снова не сможет сохранить свои ворота на замке

    «Вест Бромвич» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Англии, 15 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм»
    «Вест Бромвич» на своем поле примет «Фулхэм» в 38-м туре первого английского дивизиона. Игра состоится 15 марта и начнется в 23:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Марта 2022 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» пребывает на текущий момент довольно-таки в плачевном состоянии. За последние 14 встреч данного первенства он проиграл в восьми случаях.

    Еще четыре раза он сыграл вничью и дважды победил. Сейчас у «дроздов» 8-матчевая безвыигрышная серия, где было шесть фиаско. В минувшем туре они дома расписали мировую с «Хаддерсфилдом» 2:2.

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Фулхэм

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    Данная неудачная серия отбросила коллектив аж на 14 строку в турнирной таблице Чемпионшипа. И даже отставание от зоны плей-офф составляет уже семь баллов, так что о повышение в классе можно забыть.

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    В родных же стенах «Вест Бромвич» в текущем первенстве уступил только дважды за 17 игр. Также команда восемь раз побеждала и семь раз делила очки с соперниками.

    «Фулхэм»

    «Фулхэму» уже вряд ли что-то помешают получить путевку в элиту. Сейчас он идет во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на 12 пунктов.

    За последние 13 встреч в рамках первенства «дачники» проиграли лишь раз, еще два поединка они в этот период они свели вничью, а в остальных десяти они неизменно добивались победы.

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    • К данной же игре лондонский клуб походит с 5-матчевой беспроигрышной серией, которую начал четырьмя победами подряд, а продолжил гостевой мировой с аутсайдером «Барнсли» 1:1.

    Вне родных стен «Фулхэм» в этом чемпионате выиграл 11 игр из 17 проведенных, еще два раза он уступал и четыре поединка завершал мировыми исходами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.60.

    Похоже на то, что лидер немного сбавил обороты и не так сконцентрирован, пропуская в последнее время почти в каждом матче. В общем, и сейчас ждем голы в обе стороны.

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    «Вест Бромвич» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на футбол. Лидер снова не сможет сохранить свои ворота на замке
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