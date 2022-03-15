«Вест Бромвич» на своем поле примет «Фулхэм» в 38-м туре первого английского дивизиона. Игра состоится 15 марта и начнется в 23:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» пребывает на текущий момент довольно-таки в плачевном состоянии. За последние 14 встреч данного первенства он проиграл в восьми случаях.

Еще четыре раза он сыграл вничью и дважды победил. Сейчас у «дроздов» 8-матчевая безвыигрышная серия, где было шесть фиаско. В минувшем туре они дома расписали мировую с «Хаддерсфилдом» 2:2.

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Фулхэм 1 3.50 X 3.55 2 2.05 Ставка

Данная неудачная серия отбросила коллектив аж на 14 строку в турнирной таблице Чемпионшипа. И даже отставание от зоны плей-офф составляет уже семь баллов, так что о повышение в классе можно забыть.

Все прогнозы на футбол

В родных же стенах «Вест Бромвич» в текущем первенстве уступил только дважды за 17 игр. Также команда восемь раз побеждала и семь раз делила очки с соперниками.

«Фулхэм»

«Фулхэму» уже вряд ли что-то помешают получить путевку в элиту. Сейчас он идет во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на 12 пунктов.

За последние 13 встреч в рамках первенства «дачники» проиграли лишь раз, еще два поединка они в этот период они свели вничью, а в остальных десяти они неизменно добивались победы.

К данной же игре лондонский клуб походит с 5-матчевой беспроигрышной серией, которую начал четырьмя победами подряд, а продолжил гостевой мировой с аутсайдером «Барнсли» 1:1.

Вне родных стен «Фулхэм» в этом чемпионате выиграл 11 игр из 17 проведенных, еще два раза он уступал и четыре поединка завершал мировыми исходами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.14.

На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.60.

Похоже на то, что лидер немного сбавил обороты и не так сконцентрирован, пропуская в последнее время почти в каждом матче. В общем, и сейчас ждем голы в обе стороны.