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    «Арарат-Армения» вернется на победный путь

    «Нораванк» — «Арарат-Армения». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Армении, 10 марта 2022 года

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    «Арарат-Армения»
    «Нораванк» сыграет на своем поле с «Арарат-Арменией» в рамках 22-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 10 марта, начало — в 14:00 мск. «Нораванк» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 10 Марта 2022 года
    Noravank
  • Армения. Высшая лига
    •  Noravank 14:00 Арарат-Армения Арарат-Армения
  • Ереван
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    «Нораванк»

    «Нораванк» борется за выживание в элите армянского футбола. Текущее 7 место ненадежно, ведь отрыв от опасной зоны составляет всего два пункта.

    Главным бичом команды является оборона. В 18 матчах «Нораванк» пропустил уже 28 раз, забив при этом только 12 голов.

    Вот и минувший тур команда провела не лучшим образом. Домашнее поражение от «Пюника» (1:2) вышло обидным, ведь решающий мяч был пропущен в концовке.

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    Против «Арарат-Армении» команда играет не столь успешно. Свидетельством тому является лишь одна победа при двух поражениях в трех последних поединках.

    «Арарат-Армения»

    Эта команда сейчас занимает законное 1 место. Правда, отрыв от «Пюника» сократился до трех очков.

    Нет сомнений, что в нынешнем сезоне «Арарат-Армения» рассчитывает на чемпионство. Да и по игре команда смотрится мощно.

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  • 06/03/2022

    • Правда, в предыдущем туре чемпионата команда минимально уступила главному конкуренту. Да и вообще, в двух последних матчах набран всего один балл.

    Зато Маилсон Лима настрелял уже 13 мячей в 20 матчах. Кабовердиец не забивает уже три матча к ряду, так что максимально мотивирован улучшить статистику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.50, на ничью за 3.85, а на «Нораванк» — за 6.80.

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    «Нораванк» имеет заметные проблемы в обороне.

    Гости наверняка постараются прервать двухматчевую серию без побед.

    «Арарат-Армения» не допустит третьей осечки подряд. Наши прогноз и ставка — Фора «Арарат-Армении» -1.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Нораванк» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Арарат-Армения» вернется на победный путь
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