В перенесенном туре 33-го тура первой английской лиги «Блэкберн» дома сыграет против лондонского «Миллуолла». Поединок состоится 8 марта и начнется в 22:45 по мск. «Блэкберн» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

На текущий момент «Блэкберн» разместился на четвертой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своей копилке 57 баллов. На первые два места ему будет тяжело рассчитывать, а вот финишировать в зоне плей-офф он должен.

Правда, в последний период команда переживает не лучшие времена, выиграв только раз за семь встреч. Данная виктория была в позапрошлом туре в родных стенах над КПР со счетом 1:0.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Миллуолл 1 2.12 X 3.15 2 3.80 Ставка

Еще в этот период «бродяги» дважды сыграли вничью и потерпели четыре неудачи. Одна из них случилась с ними как раз в прошлом туре, где они на выезде проиграли «Фулхэму» со счетом 0:2.

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Нас воем поле «Блэкберн» в этом чемпионате выиграл 11 игр из 17 проведенных, также он еще три встречи свел вничью и потерпел столько же поражений.

«Миллуолл»

С 52 зачетными очками «Миллуолл» разместился на десятой позиции в турнирной таблице первенства, но от зоны плей-офф его отделяет всего лишь на три балла.

Лондонский коллектив просто чудесно провел свои последние пять матчей чемпионата, выиграв их все. Однако в четырех из пяти случаев он смог добыть лишь минимальные виктории.

В минувшем туре Чемпионшипа «львы» на выезде справились с аутсайдером «Редингом», победив 1:0, а игровым днем ранее они с таким же счетом дома одолели «Шеффилд Юнайтед».

На выезде в текущем сезоне у «Миллуолла» следующая статистика: пять викторий, пять мировых исходов и семь поражений.

В первом круге эти клубы расписали мировую 1:1, а до этого три из четырех встреч выиграл «Блэкберн» при одной победе «Миллуолла».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Блэкберна» — 2.21, победа «Миллуолла» — 3.58, ничья — 3.28.

Прогнозируем, что в этой паре победа будет за хозяевами, так как они удачно играют против своего предстоящего противника, да и удачная серия гостей уже должна оборваться.