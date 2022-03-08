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    «Блэкберн» прервет победное шествие «Миллуолла»?

    «Блэкберн» — «Миллуолл». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионшип, 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Миллуолл»
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    «Блэкберн»
    В перенесенном туре 33-го тура первой английской лиги «Блэкберн» дома сыграет против лондонского «Миллуолла». Поединок состоится 8 марта и начнется в 22:45 по мск. «Блэкберн» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Марта 2022 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:45 Миллуолл Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
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    «Блэкберн»

    На текущий момент «Блэкберн» разместился на четвертой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своей копилке 57 баллов. На первые два места ему будет тяжело рассчитывать, а вот финишировать в зоне плей-офф он должен.

    Правда, в последний период команда переживает не лучшие времена, выиграв только раз за семь встреч. Данная виктория была в позапрошлом туре в родных стенах над КПР со счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Миллуолл

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
    •

    Еще в этот период «бродяги» дважды сыграли вничью и потерпели четыре неудачи. Одна из них случилась с ними как раз в прошлом туре, где они на выезде проиграли «Фулхэму» со счетом 0:2.

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    Нас воем поле «Блэкберн» в этом чемпионате выиграл 11 игр из 17 проведенных, также он еще три встречи свел вничью и потерпел столько же поражений.

    «Миллуолл»

    С 52 зачетными очками «Миллуолл» разместился на десятой позиции в турнирной таблице первенства, но от зоны плей-офф его отделяет всего лишь на три балла.

    Лондонский коллектив просто чудесно провел свои последние пять матчей чемпионата, выиграв их все. Однако в четырех из пяти случаев он смог добыть лишь минимальные виктории.

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  • 05/03/2022

    • В минувшем туре Чемпионшипа «львы» на выезде справились с аутсайдером «Редингом», победив 1:0, а игровым днем ранее они с таким же счетом дома одолели «Шеффилд Юнайтед».

    На выезде в текущем сезоне у «Миллуолла» следующая статистика: пять викторий, пять мировых исходов и семь поражений.

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    В первом круге эти клубы расписали мировую 1:1, а до этого три из четырех встреч выиграл «Блэкберн» при одной победе «Миллуолла».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Блэкберна» — 2.21, победа «Миллуолла» — 3.58, ничья — 3.28.

    Прогнозируем, что в этой паре победа будет за хозяевами, так как они удачно играют против своего предстоящего противника, да и удачная серия гостей уже должна оборваться.

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    «Блэкберн» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на футбол. «Блэкберн» прервет победное шествие «Миллуолла»?
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