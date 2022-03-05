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    «Вест Хэм» снова отберет очки у «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.79) и ставки на футбол, АПЛ, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
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    «Ливерпуль» забил 30 мячей в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта на «Энфилде», начало — в 20:30 мск. «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Марта 2022 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится на втором месте в таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, при этом у «красных» еще есть игра в запасе.

    Несколько дней назад «Ливерпуль» далеко не основным составом обыграл на своем поле «Норвич» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии. После этого победная серия «мерсисайдцев» достигла 11-ти матчей.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Вест Хэм

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    В конце минувшей недели «Ливерпуль» выиграл у «Челси» в финале Кубка английской лиги. Можно сказать, что отчасти команде Юргена Клоппа повезло, поскольку все решилось в серии пенальти.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ливерпуль» забил 30 мячей в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 27-ми матчах 45 очков.

    По всей видимости, «молотобойцы», как и еще несколько клубов, будут до последнего бороться за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.

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    • «Вест Хэм» ни разу не проиграл в четырех предыдущих матчах АПЛ, набрав восемь очков. Между победами над «Уотфордом» и «Вулверхэмптоном» были ничьи с «Лестером» и «Ньюкаслом».

    «Вест Хэм» забил девять мячей в пяти последних матчах АПЛ на выезде. Но тут важно отметить, что гостевых играх против «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» команда Дэвида Мойеса уступила с сухим счетом.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 6.10, а победу «Вест Хэма» — за 10.00.

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    «Ливерпуль» неожиданно проиграл «Вест Хэму» в первом круге, хотя до этого у него редко были проблемы в матче с этой командой. Скорее всего, «красные» возьмут реванш. И вполне вероятно, что хозяева выиграют с разницей минимум в два мяча.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 2.79.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Ливерпуля» в обоих таймах за 1.89.

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    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» снова отберет очки у «Ливерпуля»?
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