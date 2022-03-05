«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта на «Энфилде», начало — в 20:30 мск. «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится на втором месте в таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, при этом у «красных» еще есть игра в запасе.

Несколько дней назад «Ливерпуль» далеко не основным составом обыграл на своем поле «Норвич» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии. После этого победная серия «мерсисайдцев» достигла 11-ти матчей.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Вест Хэм 1 1.30 X 5.60 2 9.50 Ставка

В конце минувшей недели «Ливерпуль» выиграл у «Челси» в финале Кубка английской лиги. Можно сказать, что отчасти команде Юргена Клоппа повезло, поскольку все решилось в серии пенальти.

Все прогнозы на АПЛ

«Ливерпуль» забил 30 мячей в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 27-ми матчах 45 очков.

По всей видимости, «молотобойцы», как и еще несколько клубов, будут до последнего бороться за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.

«Вест Хэм» ни разу не проиграл в четырех предыдущих матчах АПЛ, набрав восемь очков. Между победами над «Уотфордом» и «Вулверхэмптоном» были ничьи с «Лестером» и «Ньюкаслом».

«Вест Хэм» забил девять мячей в пяти последних матчах АПЛ на выезде. Но тут важно отметить, что гостевых играх против «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» команда Дэвида Мойеса уступила с сухим счетом.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 6.10, а победу «Вест Хэма» — за 10.00.

«Ливерпуль» неожиданно проиграл «Вест Хэму» в первом круге, хотя до этого у него редко были проблемы в матче с этой командой. Скорее всего, «красные» возьмут реванш. И вполне вероятно, что хозяева выиграют с разницей минимум в два мяча.

Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 2.79.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Ливерпуля» в обоих таймах за 1.89.