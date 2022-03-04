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    «Ткачи» наконец-то переиграют «Лорьян»?

    «Лорьян» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига 1, 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Лион»
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    Эмерсон
    «Лорьян» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 марта, начало — в 23:00 мск. «Лорьян» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Марта 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Лорьян»

    «Лорьян» отчаянно сражается за выживание. На данный момент команда занимает скромное 16 место.

    Главным бичом команды является откровенно слабая реализация. В 26 матчах забит всего 21 мяч.

    Коэффициенты матча Лорьян — Лион

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.78
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Лорьян» разжился тремя зачетными пунктами. На выезде команда минимально оседлала «Брест».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Против «Лиона» команда в последние годы играет вполне прилично. Свидетельством тому являются две виктории при одной неудаче в пяти последних матчах.

    «Лион»

    «Лион» нынешний сезон фактически проваливает. Быть может, дело в уходе Мемфиса Депая, либо же во главе угла иные факторы?..

    «Лион» занимает скромное для себя 10 место в таблице. Зато разница мячей у «ткачей» положительная — 34:32.

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    • В предыдущем туре «Лион» вновь разочаровал результатом. Дома команда минимально уступила «Лиллю».

    Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут действовать первым номером. С такими исполнителями, как Лукас Пакета, шансы лионцев явно возрастают.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.87, на ничью за 3.86, а на «Лорьян» — за 4.28.

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    «Лорьян» успешно играет против «ткачей».

    «Лион» превосходит соперника в классе.

    «Ткачи» находятся явно не на своем месте в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» -0.75 с коэффициентом 2.05.

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    «Лорьян» — «Лион»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ткачи» наконец-то переиграют «Лорьян»?
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