«Лорьян» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 марта, начало — в 23:00 мск. «Лорьян» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» отчаянно сражается за выживание. На данный момент команда занимает скромное 16 место.

Главным бичом команды является откровенно слабая реализация. В 26 матчах забит всего 21 мяч.

Коэффициенты матча Лорьян — Лион 1 4.40 X 3.80 2 1.78 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Лорьян» разжился тремя зачетными пунктами. На выезде команда минимально оседлала «Брест».

Все прогнозы на Лигу 1

Против «Лиона» команда в последние годы играет вполне прилично. Свидетельством тому являются две виктории при одной неудаче в пяти последних матчах.

«Лион»

«Лион» нынешний сезон фактически проваливает. Быть может, дело в уходе Мемфиса Депая, либо же во главе угла иные факторы?..

«Лион» занимает скромное для себя 10 место в таблице. Зато разница мячей у «ткачей» положительная — 34:32.

В предыдущем туре «Лион» вновь разочаровал результатом. Дома команда минимально уступила «Лиллю».

Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут действовать первым номером. С такими исполнителями, как Лукас Пакета, шансы лионцев явно возрастают.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.87, на ничью за 3.86, а на «Лорьян» — за 4.28.

«Лорьян» успешно играет против «ткачей».

«Лион» превосходит соперника в классе .

«Ткачи» находятся явно не на своем месте в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» -0.75 с коэффициентом 2.05.