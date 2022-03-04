«Лорьян»
«Лорьян» отчаянно сражается за выживание. На данный момент команда занимает скромное 16 место.
Главным бичом команды является откровенно слабая реализация. В 26 матчах забит всего 21 мяч.
Коэффициенты матча Лорьян — Лион
В предыдущем туре чемпионата «Лорьян» разжился тремя зачетными пунктами. На выезде команда минимально оседлала «Брест».
Против «Лиона» команда в последние годы играет вполне прилично. Свидетельством тому являются две виктории при одной неудаче в пяти последних матчах.
«Лион»
«Лион» нынешний сезон фактически проваливает. Быть может, дело в уходе Мемфиса Депая, либо же во главе угла иные факторы?..
«Лион» занимает скромное для себя 10 место в таблице. Зато разница мячей у «ткачей» положительная — 34:32.
В предыдущем туре «Лион» вновь разочаровал результатом. Дома команда минимально уступила «Лиллю».
Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут действовать первым номером. С такими исполнителями, как Лукас Пакета, шансы лионцев явно возрастают.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.87, на ничью за 3.86, а на «Лорьян» — за 4.28.
«Лорьян» успешно играет против «ткачей».
«Лион»
«Ткачи» находятся явно не на своем месте в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» -0.75 с коэффициентом 2.05.